به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت آب در مراکز تکثیر و مجتمع‌های پرورش میگو و در پاسخ به دغدغه‌های فعالان این حوزه، اظهار کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود و ضرورت پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به زیرساخت‌های آبزی‌پروری، پژوهشکده میگوی کشور اقدام به اجرای اولین گشت تحقیقاتی بررسی اکولوژیک آب‌های ساحلی استان بوشهر کرده است.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر افزود: بر اساس گزارش رسمی پژوهشکده میگوی کشور، در این گشت تحقیقاتی، نمونه‌برداری‌های دقیقی از دو مرکز تکثیر «گلستان لارو» در منطقه لاور ساحلی و «آبزیان پرور» در منطقه بربو، و همچنین نقاط ورودی آب سایت‌های پرورش میگوی شیف و حله صورت گرفته است.

دهاز در ادامه با تشریح شاخص‌های مورد بررسی در این پایش علمی تصریح کرد: طبق اعلام کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور، نمونه‌های جمع‌آوری‌شده از نظر توازن یونی، وضعیت فیزیکوشیمیایی آب، شاخص‌های آلودگی (COD) و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHs) مورد آنالیز دقیق قرار گرفته‌اند.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر اعلام کرد : جلسه‌ای تخصصی برای ارزیابی نتایج بدست آمده از نمونه‌برداری‌های انجام شده در پایش اکولوژیک آب‌های ساحلی این استان، در کمیته فنی اتحادیه تکثیر کنندگان میگوی استان بوشهر برگزار شد.



همچنین به‌منظور اطمینان از سلامت محیط کشت و پیشگیری از مخاطرات زیستی، وضعیت گونه‌های فیتوپلانکتونی عامل شکوفایی مضر (کشند قرمز) نیز در این مناطق پایش شده است.