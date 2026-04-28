  1. جامعه
  2. شهری
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

خدمت‌رسانی ویژه مترو به شرکت‌کنندگان در اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: روز چهارشنبه همزمان با برگزاری اجتماع بزرگ امام‌رضایی‌ها، استفاده از متروی تهران در تمامی خطوط به صورت رایگان برای شرکت‌کنندگان امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ هم‌زمان با برگزاری این مراسم در مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی، استفاده از متروی تهران در تمامی خطوط به صورت رایگان برای شهروندان و شرکت‌کنندگان امکان‌پذیر خواهد بود.

به شهروندان و شرکت‌کنندگان توصیه می‌شود؛ برای سهولت دسترسی به مسیر راهپیمایی، از ایستگاه‌های امام حسین (ع)، دروازه شمیران، دروازه دولت، فردوسی و تئاتر شهر ،میدان انقلاب اسلامی،توحید، شادمان ،دکتر حبیب الله ، استاد معین و میدان آزادی که در مسیر این اجتماع قرار دارند، استفاده کنند.

همچنین با هدف تسهیل رفت‌وآمد و مدیریت مناسب حجم مسافران، خدمت‌رسانی در خطوط ۲،۴و ۶با ظرفیت مضاعف و آمادگی ویژه انجام می‌شود و در صورت افزایش حجم تقاضا، قطارهای فوق‌العاده در ایستگاه‌های مسیر پیش‌بینی و اعزام خواهد شد.

گفتنی است؛ متروی تهران با آمادگی کامل و در راستای خدمت‌رسانی شایسته، در کنار مردم شریف پایتخت حضور خواهد داشت تا شرکت‌کنندگان بتوانند با سهولت و آرامش در این اجتماع بزرگ حضور یابند.گفتنی است این مراسم فردا از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 6814023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها