به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با برگزاری این مراسم در مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی، استفاده از متروی تهران در تمامی خطوط به صورت رایگان برای شهروندان و شرکتکنندگان امکانپذیر خواهد بود.
به شهروندان و شرکتکنندگان توصیه میشود؛ برای سهولت دسترسی به مسیر راهپیمایی، از ایستگاههای امام حسین (ع)، دروازه شمیران، دروازه دولت، فردوسی و تئاتر شهر ،میدان انقلاب اسلامی،توحید، شادمان ،دکتر حبیب الله ، استاد معین و میدان آزادی که در مسیر این اجتماع قرار دارند، استفاده کنند.
همچنین با هدف تسهیل رفتوآمد و مدیریت مناسب حجم مسافران، خدمترسانی در خطوط ۲،۴و ۶با ظرفیت مضاعف و آمادگی ویژه انجام میشود و در صورت افزایش حجم تقاضا، قطارهای فوقالعاده در ایستگاههای مسیر پیشبینی و اعزام خواهد شد.
گفتنی است؛ متروی تهران با آمادگی کامل و در راستای خدمترسانی شایسته، در کنار مردم شریف پایتخت حضور خواهد داشت تا شرکتکنندگان بتوانند با سهولت و آرامش در این اجتماع بزرگ حضور یابند.گفتنی است این مراسم فردا از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار می شود.
