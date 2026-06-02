سرهنگ محسن موسی‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات محدودیت‌های ترافیکی مشهد به مناسبت فرا رسیدن ایام غدیر خم و ارتحال ملکوتی امام خمینی‌(ره) اظهار کرد: با هدف تسهیل در رفت‌وآمد و حفظ نظم عمومی، محدودیت‌های تردد وسایل نقلیه در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان خراسان رضوی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این محدودیت‌ها از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه آغاز می‌شود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این محدودیت‌ها در خیابان امام رضا(ع) از محدوده میدان ۱۵ خرداد و یا تقاطع دانش تا میدان بیت‌المقدس، خیابان شیرازی از میدان شهدا تا حرم مطهر، خیابان نواب صفوی از پنج‌راه تا حرم مطهر، خیابان طبرسی از تقاطع شهید گمنام تا حرم مطهر، خیابان اندرزگو از محدوده تقاطع چهارراه خسروی تا میدان بیت‌المقدس و همچنین خیابان بهجت از تقاطع زرینه تا تقاطع شهدا اعمال خواهد شد.

موسی‌آبادی با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان و زائران با عوامل پلیس تصریح کرد: در صورت توقف و پارک هرگونه وسیله نقلیه در محورهای اعلام‌شده از زمان‌های ذکرشده، خودروی مذکور به پارکینگ منتقل خواهد شد؛ لذا از تمامی رانندگان تقاضا می‌شود جهت پرهیز از مشکلات احتمالی، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.