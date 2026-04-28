قطر: کشورهای خلیج فارس موافق تشدید تنش با ایران نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشستی خبری، ضمن تشریح مواضع دوحه در قبال بحران‌های جاری منطقه، بر اولویت دیپلماسی و هماهنگی‌های بین‌المللی تاکید کرد.

الانصاری هشدار داد: اختلال در دریانوردی در تنگه هرمز، پیامدهای منفی شدیدی بر تجارت جهانی خواهد داشت.امنیت انرژی و غذای جهان، تاب و توان هیچ‌گونه ماجراجویی نسنجیده را ندارد.

وی با اشاره به وجود هماهنگی کامل میان قطر و پاکستان اظهار داشت: قطر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای پایان دادن به بحران کنونی در حال رایزنی مستمر است.

این مقام قطری با رد ادعاهایی مبنی بر تمایل کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تشدید تنش با تهران گفت: ما با این فرضیه که کشورهای منطقه از پیش به دنبال تنش با ایران بوده‌اند، موافق نیستیم. این کشورها همواره پیش از بحران فعلی، از طریق تعامل با ایران به دنبال یافتن راهکارهای دیپلماتیک بوده‌اند.

وی در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود به تداوم نقش‌آفرینی قطر در پرونده غزه اشاره و تصریح کرد: تلاش‌های دوحه در هماهنگی با مصر و ترکیه ادامه دارد و تحت تأثیر گزارش‌های رسانه‌ای یا اتهامات مغرضانه قرار نخواهد گرفت. مذاکرات مربوط به غزه با شتاب در حال پیگیری است و قطر در حال حاضر هیچ قصدی برای توقف این میانجی‌گری ندارد.

ماجد الانصاری با تأکید بر اینکه جنگ جاری در منطقه عامل اصلی اختلال در تردد دریایی است، تصریح کرد: استفاده از تنگه هرمز به عنوان برگه و اهرم فشار سیاسی یا نظامی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. ما از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم فوراً برای بازگشایی این تنگه اقدام کنند و از هرگونه حرکتی که به بازگشایی و تأمین امنیت پایدار آن در آینده کمک کند، حمایت می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر ضمن ابراز امیدواری برای تداوم مسیر گفت‌وگو میان ایران و آمریکا تأکید کرد: هرگونه توافق آتی میان دو طرف باید نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره ایران را مد نظر قرار دهد تا به یک حل‌وفصل دیپلماتیک پایدار منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات برای پایان دادن به جنگ، علیرغم وجود دشواری‌های بسیار، همچنان در جریان است.