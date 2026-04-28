پنجاه و نهمین شب اجتماع «نحن منتقمون» امشب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام پربرکت دهه کرامت و در شب میلاد باسعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، شهر کرمانشاه میزبان اجتماع بزرگ و حماسی مردم ولایتمدار خواهد بود. این برنامه که تحت عنوان برنامه‌های «شب ۵۹» (پنجاه و نهمین شب) تدارک دیده شده است، با نام اجتماع مردمی «نحن منتقمون» به اجرا در خواهد آمد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این اجتماع معنوی و پرشور با حضور ویژه خادمان حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود و پرچم متبرک آستان قدس حضرت امام رضا (علیه‌السلام) نیز زینت‌بخش این محفل خواهد بود تا عطر و بوی حریم امن رضوی در فضای شهر کرمانشاه طنین‌انداز شده و دل‌های مشتاقان را روانه مشهدالرضا کند.

زمان برگزاری این اجتماع بزرگ مردمی، امشب (سه‌شنبه) هشتم اردیبهشت‌ماه رأس ساعت ۲۱ تعیین شده است. همچنین مسیر تجمع و حرکت عاشقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و مردم انقلابی کرمانشاه، از تقاطع چهارراه شهید مدرس (اجاق) آغاز شده و به سمت میدان آیت‌الله کاشانی (مصدق) امتداد خواهد یافت.

این مراسم باشکوه با شعار محوری و تأکید بر پیام «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» برگزار می‌گردد تا بار دیگر جلوه‌ای بی‌نظیر از وحدت، ایستادگی و ارادت خالصانه آحاد مردم غیور کرمانشاه به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شود.