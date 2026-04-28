ایران اسلامی یک «پیکره واحد» در برابر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر،تشکل‌های ولایتمدار استان فارس در توجه و رعایت اتحاد مقدس و تجلی وحدت در بدنه مردمی و مدیریت کشور در بیانیه‌ای حمایت و ایستادگی خود را اعلام کردند.

متن این بیانیه به این شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ» «مبارکه۴ سوره صف»

در روزهای حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ که دشمنان اصلی انقلاب بامحوریت استکبار آمریکایی و صهیونیستی با تمام توان، در پی تضعیف اراده‌ی ملت صبور و مقاوم و ایجاد تزلزل در ساختار حاکمیتی نظام مقتدر و مستحکم جمهوری اسلامی ایران هستند، احزاب و تشکل‌های ولایتمدار استان فارس، ضمن تأکید بر اقتدار و صلابت نظام اسلامی و رهبری معظم اعلام می دارد:

۱- تأکید بر یکپارچگی کامل:

۱. ما در این برهه از حساس‌ترین دوران‌های دفاعی کشور، اعلام داشته تمامی تشکل‌های همراه و ولایتمدار، در کنار مسئولان کشور، تحت زعامت مقام عظمای ولایت در یک صف واحد، منسجم و یکپارچه برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران همراه و پشتیبان مسئولین نظام و جان برکفان نیروهای مسلح بوده و همچنان با حمایت، همراهی و شرکت در تجمعات پرشکوه مردم غیور و مبعوث شده در سراسر کشور، به خونخواهی از رهبر شهید و بیعت با رهبر جدید، همراه با آحاد مردم ولایت مدار کشور، موجبات یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب از ایجاد خلل در صفوف مستحکم انقلاب را فراهم خواهیم کرد.

۲. پاسخ به توطئه‌های تفرقه افکنانه:

دشمنان با هدف ایجاد شکاف میان مسئولین و مردم، بر طراحی جنگ‌های ترکیبی و اختلاف برانگیز تمرکز کرده‌؛ غافل از انکه انسجام میان «مسئولان، نیروهای مسلح و مردم» در اقصی نقاط میهن، همچون دیواری استوار و سدی مستحکم در برابر هرگونه نفوذ و تفرقه‌افکنی آنان بوده و این بار هم از این شگرد طرفی نخواهند بست.

۳. حمایت از تصمیمات حاکمیتی:

ما بر هم‌سویی کامل با تصمیمات مقتدرانه مسئولان کشور در مدیریت بحران‌های جنگی و دفاعی تأکید کرده و اعلام می‌کنیم که تمامی توان فکری و اجتماعی خود را در جهت تقویت قدرت تصمیم‌گیری و اجرای مقتدرانه سیاست‌های دفاعی کشور به کار خواهیم گرفت درحالیکه مطالبه امت مقتدر اسلامی و درکنار جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین و یمن و عراق و ... تاسی از فرمایشات قائد راحل و امام شهیدمان رحمةالله علیهما است که «هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش است» و «ما تا آخر ایستاده ایم».

۴. اطاعت از ولی فقیه:

با اعتقاد راسخ و عمیق به ولایت مطلقه فقیه با رهبر عالی مقام انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) بعنوان ولی فقیه و نائب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) و علمدار ملت بزرگ ایران اسلامی و جهان اسلام ، بیعت نموده و تا پای جان برای پیشبرد آرمان مقدس انقلاب اسلامی از ایشان اطاعت خواهیم کرد.

۵. پیام به دشمن:

دشمنان کوردل، بدانند ایران اسلامی با اتکال به نعمت و فضل الهی، با داشتن مسئولانی همسو و هماهنگ از دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی، قوای نظامی و انتظامی و مجموعه های امنیتی و ملتِ متحد و یکپارچه، فراتر از محاسبات احمقانه تان، نه تنها یک جبهه، بلکه یک «پیکره واحد» بوده و بدانید که خواب آشفته تان نه تنها اینبار بلکه هیچگاه تعبیر نخواهد نشد.

«تشکل‌ها و احزاب ولایتمدار استان فارس»

انجمن اسلامی اصناف و بازاریان

انجمن روزنامه نگاران مسلمان

جامعه اسلامی فرهنگیان

جامعه اسلامی کارگران

جامعه اسلامی مهندسین

جامعه اسلامی ورزشکاران

جامعه جوانان متحد اسلامی

جامعه فاطمیون

جبهه ایستادگی ایران اسلامی

جبهه پیروان خط امام و رهبری

جبهه حامیان ولایت

جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی

جامعه احیاگران تمدن ایران اسلامی

جمعیت اسلامی فرهنگیان

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

جمعیت پیروان زینب(س)

جمعیت پیشرفت و عدالت ایران

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

جمعیت حامیان انقلاب اسلامی

جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی

جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی

جمعیت یاران انقلاب اسلامی

حزب پایداری انقلاب اسلامی

حزب تمدن اسلامی

حزب عدالت‌ و توسعه ایران اسلامی

حزب مؤتلفه اسلامی

حزب نسل نو

شبکه راهبردی یاران انقلاب(شریان)

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

کانون دانشگاهیان اسلامی

کانون تربیت اسلامی

مجمع جوانان عشایر