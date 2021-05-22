خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: چالش شفافیت اخیراً توسط خبرگزاری مهر و جنبش «ازما» اجرا شده است. داوطلبان شورای شهر می‌توانند با ثبت نام در سایت این جنبش به پویش شفافیت، پاسخگویی و شایستگی بپیوندند.

کارشناسان معتقدند که شفافیت می‌تواند زمینه‌های عدالت گستری را در جامعه ایجاد کند و همچنین فضایی برای جلوگیری از فساد در مجموعه مدیریت شهری باشد.

نهضت جدیدی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد نیاز داریم

رئیس شورای وحدت اسلامی استان مازندران گفت: نهضت جدیدی برای رسیدن به عدالت و مبارزه با فساد نیاز داریم زیرا فساد در برخی قسمت‌ها نهادینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی اکبرپور پیش ازظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهمیت انتخابات در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: طبق بیانیه تاریخ ساز مقام معظم رهبری، تداوم انقلاب با سرعت بیشتر از گذشته راه خود را ادامه می‌دهد و انقلاب اسلامی با صلابت و قدرت، دستاوردهای عظیمی در حوزه‌های مختلف از جمله علمی داشته است.

وی با اشاره برای رفع چالش‌ها و موانع فراروی، دولتی طراح، قوی، با برنامه نیاز است، افزود: هرچند در مبارزه با فساد گام‌های بلندی برداشتیم ولی با وضع مطلوب بسیار فاصله داریم و مسئله مبارزه با فساد در رأس وظایف دولت است.

حجت الاسلام اکبرپور ادامه داد: نمره مطلوب را در عدالت و توسعه باید مجلس و دولت جدید به دست آورد و با رعایت حقوق همه اقشار بشریت باید تمدن نوین اسلامی ایجاد کرد.

رئیس شورای وحدت اسلامی استان مازندران تصریح کرد: یک نهضت جدید برای رسیدن به عدالت نیاز داریم زیرا فساد در برخی از قسمت‌ها نهادینه شده است و برای ریشه کنی فساد باید به میدان بیاییم.

داوطلبان شوراهای شهر و روستا شفافیت را از خود آغاز کنند

همچنین دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: داوطلبان شوراهای شهر و روستا شفافیت را از خود آغاز کنند.

قاسم برجویی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از انتخاب متأسفانه دیده می‌شود که کاندیداها با صداقت با مردم رفتار نمی‌کنند و در نوع عملکرد غالباً صداقت و شفافیت کنار گذاشته می‌شود و زد و بندهای گروهی، قومی و قبیله‌ای شکل می‌گیرد که متأسفانه شاهد تخلفات عدیده در دوره ۵ شورای شهر غالب شهرها بوده‌ایم.

سمت نظر رئیس شورای وحدت اسلامی استان مازندران نهضت جدیدی برای رسیدن به عدالت و مبارزه با فساد نیاز داریم زیرا فساد در برخی قسمت‌ها نهادینه شده است. دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان بوشهر داوطلبان شوراهای شهر و روستا شفافیت را از خود آغاز کنند. مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر ( عج ) پویش ازما که خبرگزاری مهر بانی آن است حرکت خوبی است که در راستای مطالبات مردم برای شفافیت همه امور است و باعث می‌شود نامزدها در اتاقی شیشه‌ای به بیان هرآنچه مردم باید به آن آگاه باشند بپردازند. نماینده مردم تفت و میبد در مجلس کاندیداها لطفاً در چارچوب برنامه‌های شهرداری و وظایف شورا و بر اساس میزان اعتبارات شهرداری به مردم وعده و وعید بدهند. نماینده مردم شوش در مجلس بررسی شفافیت عملکرد و هزینه‌های انتخاباتی برای انتخابات اصلح در انتخابات شورای شهر از سوی مردم بسیار مهم است. عضو مجمع اصولگرایان استان اصفهان کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ می‌توانند با عملکرد شفاف خود اعتماد مردم به نظام را مستحکم کنند و تضمین کننده راه انقلاب باشند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان بوشهر بابیان اینکه مردم باید یکی از مطالباتشان از کاندیداهای شورای شهر بحث صداقت و شفافیت باشد، افزود: شفافیت یعنی اینکه باید به مردم گفت من به عنوان کاندیدای شورای شهر و روستا به چه دلیلی کاندیدا شده‌ام؟ چه منافعی دارم؟ برای مردم چه کارهایی می‌خواهم انجام دهم؟ صادقانه برنامه‌ها و کارها برای مردم تشریح شود.

شفافیت عامل دوری کاندیداها از حاشیه

در عین حال مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) با بیان اینکه شفافیت کاندیداها را از حاشیه دور می‌کند، گفت: کاندیداهای شورای شهر با این جنبش در اتاق شیشه‌ای قرار می‌گیرند.

حجت الاسلام علی معبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم شفافیت کاندیداهای شورای اسلامی شهر اظهار کرد: یکی از اصول اولیه نامزدهای انتخابات، شفاف سازی است و شفاف سازی به تصمیم گیری بهتر مردم کمک می‌کند.

وی افزود: در همین راستا و برای کمک به انتخاب بهتر، نامزدها می‌بایست برنامه‌ها، دارایی‌ها و ظرفیت‌های خود را به طور شفاف و واضح بیان کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان قزوین در پایان عنوان کرد: پویش ازما که خبرگزاری مهر بانی آن است حرکت خوبی است که در راستای مطالبات مردم برای شفافیت همه امور است و باعث می‌شود نامزدها در اتاقی شیشه‌ای به بیان هرآنچه مردم باید به آن آگاه باشند بپردازند و همچنین این نتیجه را به دنبال دارد که نامزدها پس از انتخاب شدن به جای انجام وظیفه به راحتی دچار تخلف نشوند.

دعوت از داوطلبان برای حضور در پویش شفافیت

در این رهگذر نماینده مردم تفت و میبد در مجلس گفت: نداشتن شفافیت لازم توسط نامزدهای انتخابات شوراها سبب فرصت سوزی می‌شود.

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نامزدهای شوراها از برخی وعده و وعیدهایی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نظیر ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و سایر برنامه‌هایی که وعده داده شد اما اجرایی نشد، عبرت بگیرند، و در چارچوب قانون به مردم وعده بدهند.

وی عنوان کرد: قوانین و مقررات، درآمدهای شهرداری و توان و اختیارات افراد مشخص و شفاف است بنابراین نمایندگان وعده‌های بی اساس ندهند زیرا وعده بی اساس و عدم شفافیت کاندیداها، سبب فرصت سوزی می‌شود.

میرمحمدی ادامه داد: وعده‌های احساسی و بی پایه‌ای که با توانمندی و پتانسیل‌های افراد و شهرداری‌ها تطبیق ندارد، عامل سلب اعتماد مردم می‌شود.

وی ضمن دعوت از کاندیداهای انتخابات شورا برای شرکت در چالش شفافیت و ثبت نام در سایت «از ما» گفت: کاندیداها در چارچوب برنامه‌های شهرداری و وظایف شورا و بر اساس میزان اعتبارات شهرداری به مردم وعده و وعید بدهند.

شفافیت اعتماد مردم به نظام را تقویت می‌کند

همچنین عضو مجمع اصولگرایان استان اصفهان نیز گفت: کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ می‌توانند با عملکرد شفاف خود اعتماد مردم به نظام را مستحکم کنند و تضمین کننده راه انقلاب باشند.

کمال حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه به شفافیت در عملکرد مسئولان و همچنین کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر اظهار داشت: باید توجه داشت که عملکرد بد برخی از مسئولان و همچنین هجمه‌های تبلیغاتی گسترده دشمن در کشور و به ویژه در فضای مجازی که در دسترس همه افراد است، همراهی مردم با مسئولان و نظام را دچار چالش می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمن سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را در راستای تبلیغات در فضای مجازی برای فاصله انداختن بین مردم و نظام انجام داده است، تصریح کرد: از سویی نیز باید توجه داشت که برخی از مردم سواد رسانه‌ای لازم را ندارند و نمی‌توانند برخی از موارد تبلیغاتی در فضای مجازی را تجزیه و تحلیل کنند.

وی در خصوص جنبش «ازما» خبرگزاری مهر نیز ابراز داشت: هر چالشی که فرد خودش را محک بزند ارزشمند است و فرد را برای خدمت بهتر پویا می‌کند و از این رو از داوطلبان این دوره شورای شهر اصفهان درخواست دارم حتماً در این چالش مشارکت داشته باشند.

مردم خوزستان شفافیت تبلیغات داوطلبان شورا را ملاک قرار بدهند

در این رابطه نماینده مردم شوش در مجلس گفت: بررسی شفافیت عملکرد و هزینه‌های انتخاباتی برای انتخابات اصلح در انتخابات شورای شهر از سوی مردم بسیار مهم است.

محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شوراهای شهر وظیفه مهمی را در مدیریت شهری هر شهری دارند و آنها می‌توانند با مدیریت خوب خود شهری را به توسعه برسانند یا برعکس با مدیریت ناکارآمد خود شهری را از توسعه دور کنند؛ بنابراین و به همین دلیل انتظار می‌رود که مردم به دور از هرگونه نگاه سیاسی و قومی به افراد دارای کارنامه مشخص و دارای تخصص‌های لازم رأی دهند.

وی افزود: در این میان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند مردم را در انتخاب افراد اصلح در شوراهای شهر کمک کند، موضوع شفافیت است؛ مردم باید به افرادی رأی دهند که در کار خود شفافیت لازم را دارند، به عبارتی دیگر این افراد چه در حال و چه در آینده باید فعالیت‌های شفافی داشته باشند.