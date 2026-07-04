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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

حفظ ساختار رمز موفقیت بسکتبال نفت آبادان در کسب سهمیه غرب آسیا است

حفظ ساختار رمز موفقیت بسکتبال نفت آبادان در کسب سهمیه غرب آسیا است

آبادان- سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان گفت: حفظ ساختار و انسجام تیم در فصل گذشته مهم‌ترین عامل موفقیت در کسب سهمیه رقابت‌های غرب آسیا است.

حماد سامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم بسکتبال شرکت پالایش نفت آبادان از ابتدای فصل با هدف حضور در فینال و کسب سهمیه رقابت‌های آسیایی بسته شد اما اتفاقات مختلفی که در کشور رخ داد، شرایط تیم را نیز تحت تأثیر قرار داد.

وی با اشاره به خروج بازیکنان خارجی تیم افزود: ترکیب نفت آبادان بر اساس حضور دو بازیکن خارجی شکل گرفته بود اما به دلیل شرایط پیش‌بینی‌نشده، تمامی بازیکنان خارجی تیم از ایران رفتند و این موضوع چالش بزرگی برای کادر فنی و باشگاه ایجاد کرد.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان ادامه داد: با وجود وقفه‌های ایجاد شده و مشکلات متعدد، تیم تلاش کرد ساختار خود را حفظ کند و از هدف اصلی فاصله نگیرد؛ همین انسجام باعث شد نفت آبادان تا آخرین روز مسابقات در کورس رقابت باقی بماند و در نهایت سهمیه غرب آسیا را به دست آورد.

سامری کسب این سهمیه را نتیجه تلاش مستمر مجموعه باشگاه دانست و گفت: این دقیقاً همان هدفی بود که باشگاه از ابتدای فصل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود و خوشبختانه نفت آبادان در کنار تنها یک تیم دیگر، موفق به کسب سهمیه رقابت‌های غرب آسیا شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ ساختار تیم عنوان کرد: مهم‌ترین دستاورد فصل گذشته، حفظ انسجام تیم در میان اتفاقات مختلف بود و همین موضوع زمینه‌ساز موفقیت نهایی و کسب سهمیه غرب آسیا شد.

وی تاکید کرد: تیم بسکتبال شرکت پالایش نفت آبادان فصل آینده به عنوان نماینده ایران در مسابقات غرب آسیا حضور خواهد داشت؛ رقابت‌هایی که در سال‌های اخیر از حمایت مالی مناسبی برخوردار بوده و علاوه بر جوایز نقدی قابل توجه، از نظر معرفی برند باشگاه پالایش نفت آبادان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

کد مطلب 6879349

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