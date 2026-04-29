رشاد ممدوف: حضور در دو گرنداسلم برای جودوی ایران فراتر از تجربه است

به گزارش خبرنگار مهر، «رشاد ممدف» ضمن تشریح آخرین وضعیت ملی پوشان جودو ایران به حضور در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان اشاره کرد و گفت: برای حفظ آمادگی ملی پوشان و آمادگی برای حضور در رقابت های بین المللی پیش رو، حضور در این دو گرنداسلم را در دستور کار قرار دادیم.
ممدف با تأکید بر اینکه برنامههای تدارکاتی تیم پیش از تحولات اخیر بهخوبی پیش میرفت، خاطرنشان کرد: پیش از آغاز جنگ، روند آمادهسازی ما در سطحی عالی قرار داشت و ورزشکاران بهطور پیوسته در حال رسیدن به فرم مطلوب و استاندارد مسابقاتی بودند. با این حال، شرایط پیشآمده منجر به لغو تمرینات در دو ماه اخیر شد که تأثیرات منفی مشهودی بر وضعیت جسمانی ورزشکاران داشته است.
سرمربی تیم ملی در ادامه تصریح کرد: برای یک جودوکار حرفهای، دو ماه دوری از تمرینات تخصصی و وقفه در روند آمادهسازی، دوره بسیار طولانی و تأثیرگذاری محسوب میشود که بازگشت به شرایط ایدهآل را دشوار میکند.
با وجود چالشهای جسمانی ناشی از وقفه در تمرینات، ممدف نسبت به عملکرد تیمش در میادین پیشرو خوشبین است. وی با اشاره به انگیزه بالای جودوکاران گفت: با وجود تمام محدودیتها، ما ایمان داریم که ملیپوشان با تمام وجود در گرنداسلمها ظاهر میشوند و عملکردی شایسته و قابل قبول ارائه خواهند داد.
سرمربی آذربایجانی تیم ملی جودو ایران به اهمیت استراتژیک دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان اشاره کرد و گفت: حضور در این تورنمنتها فراتر از کسب تجربه است. ما این رقابتها را به عنوان بخشی از مسیر اصلی آمادگی برای بازیهای آسیایی که در ناگویا برگزار خواهد شد، در نظر میگیریم.
رشاد ممدوف در پایان گفت: علاوه بر این، کسب امتیاز در این میادین برای ارتقای رتبهبندی جهانی اهمیت حیاتی دارد که برای آینده تیم ملی بسیار تعیینکننده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ملیپوشان کشورمان به دلیل محدودیتهای پروازی روز دوشنبه ۷ اردیبهشت از مسیر زمینی ماکو و سپس ترکیه راهی تاجیکستان شدند.
نخستین گرنداسلم روزهای ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد که قرعه کشی این مسابقات روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و مبارزات روز نخست جمعه برگزار می شود که ایران نماینده ای نخواهد داشت.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، روز شنبه الیاس پرهیزگار در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم به روی تاتامی میرود و روز یکشنبه نیز امیرعباس عباسچوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم و محمد پوریا بنائیان در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
تیم ملی جودو ایران پس از پایان رقابت های تاجیکستان راهی قزاقستان خواهد شد تا روزهای ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت دومین گرنداسلم خود را پشت سر بگذارد.
نظر شما