  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در جده چه گذشت؟

در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در جده چه گذشت؟

اجلاس مشورتی شورای همکاری خلیج فارس در شهر جده عربستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، اجلاس مشورتی شورای همکاری خلیج فارس در شهر جده عربستان برگزار شد. محمد بن سلمان نخست وزیر و ولیعهد عربستان ریاست این اجلاس را بر عهده داشت.

در این اجلاس شماری از مسائل و موضوعات مربوط به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و هماهنگی تلاش‌ها در خصوص آن بررسی شد. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز در این اجلاس حضور داشت.

در این اجلاس همچنین تلاش‌های دیپلماتیک جاری، به ویژه میانجیگری پاکستان بین آمریکا و ایران، با هدف مهار بحران و گشودن راه‌هایی برای مذاکره جهت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید بیشتر، مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این اجلاس بر اهمیت وحدت موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تقویت هماهنگی مشترک بین کشورهای عضو برای تقویت امنیت جمعی و حفظ دستاوردهای اقتصادی تاکید شد.

این اولین جلسه در سطح سران کشورهای شورای همکاری از آغاز حملات ایران علیه کشورهای عضو آن به شمار می‌آید.

کد مطلب 6814202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها