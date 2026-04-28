در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در جده چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، اجلاس مشورتی شورای همکاری خلیج فارس در شهر جده عربستان برگزار شد. محمد بن سلمان نخست وزیر و ولیعهد عربستان ریاست این اجلاس را بر عهده داشت.

در این اجلاس شماری از مسائل و موضوعات مربوط به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و هماهنگی تلاش‌ها در خصوص آن بررسی شد. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز در این اجلاس حضور داشت.

در این اجلاس همچنین تلاش‌های دیپلماتیک جاری، به ویژه میانجیگری پاکستان بین آمریکا و ایران، با هدف مهار بحران و گشودن راه‌هایی برای مذاکره جهت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید بیشتر، مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این اجلاس بر اهمیت وحدت موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تقویت هماهنگی مشترک بین کشورهای عضو برای تقویت امنیت جمعی و حفظ دستاوردهای اقتصادی تاکید شد.

این اولین جلسه در سطح سران کشورهای شورای همکاری از آغاز حملات ایران علیه کشورهای عضو آن به شمار می‌آید.