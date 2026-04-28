به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی، عصر سه شنبه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای اجرایی ایجاد بازارچههای دائمی عرضه محصولات کشاورزی، با تأکید بر لزوم همافزایی سهجانبه برای راهاندازی «روستابازار»، این طرح را گامی راهبردی برای حذف واسطههای کشاورزی عنوان کرد.
حذف واسطههای غیرضروری؛ اولویت اصلی مدیریت بازار
ملکی صادقی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از زیرساختهای شبکه تعاون روستایی، ایجاد این بازارچهها را یک ضرورت دوطرفه دانست و گفت: تقویت زنجیره عرضه و حذف واسطههای غیرضروری، اولویت اصلی در مدیریت بازار محصولات کشاورزی شهرستان خواهد بود.
نقش کلیدی روستابازار در تنظیم بازار شهری
فرماندار سلسله اظهار داشت: راهاندازی روستابازارها علاوه بر بهبود معیشت روستاییان، نقشی کلیدی در تنظیم بازار شهری ایفا میکند.
وی ادامه داد: این بازارها میتوانند به عنوان پل ارتباطی مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عمل کنند.
نظارت جدی فرمانداری بر همکاری شهرداریها
ملکی صادقی از نظارت جدی فرمانداری بر همکاری شهرداریها جهت اختصاص بهترین نقاط شهری برای دسترسی آسان شهروندان به این مراکز خبر داد.
فرماندار شهرستان سلسله یادآور شد: تأمین نقاط استراتژیک و پرتردد برای استقرار روستابازارها، نقش مهمی در موفقیت این طرح دارد.
حمایت از تولیدکنندگان خرد و ساماندهی زنجیره توزیع
این نشست با هدف حمایت از تولیدکنندگان خُرد و ساماندهی زنجیره توزیع، بر استفاده از ظرفیتهای عملیاتی «تعاون روستایی» متمرکز بود.
روستابازارها میتوانند زمینهساز فروش مستقیم محصولات کشاورزان روستایی به شهروندان شوند.
