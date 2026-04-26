به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه هماهنگی رزمایش سراسری جانفدا برای ایران امامرضایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رهبر امت، شهدای وطن، فرمانده هان شهید وشهدای میناب اظهار کرد: رزمایش سراسری جانفدا برای ایران امامرضا رزمایش سراسری جانفدا برای ایران امامرضایی همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار میشود.
وی افزود: تمهیدات لازم برای اجرای هرچه باشکوهتر برنامه اندیشیده شده و علاوه بر افراد ثبتنامکرده در پویش جانفدا، اقشار مختلف مردم نیز در این برنامه مشارکت خواهند داشت.
فرماندار اردبیل گفت: رزمایش در راستای لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب و با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی در قالب پویش ملی “جانفدا اجرا میشود.
قلندری ادامه داد: برنامه های فرهنگی و اجتماعی پیشبینی شده و رژه خودرویی گسترده با حضور گروههای مختلف مردمی نیز از بخشهای اصلی این رویداد خواهد بود.
وی با تأکید بر نقشآفرینی مردم اردبیل در عرصههای حساس کشور اظهار داشت:مردم این شهرستان همواره در صحنههای مهم حضور داشتهاند و در حمایت از ارزشها پیشگام بودهاند و در این رزمایش نیز از ظرفیت گروههای مردمی و همکاری دستگاههای اجرایی بهطور کامل استفاده میشود.
فرماندار اردبیل پیام اصلی این برنامه را تقویت وحدت، انسجام مردمی و نمایش اقتدار ملی عنوان کرد.
