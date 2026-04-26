۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

قلندری: رزمایش جان‌فدا برای ایران امام‌رضایی در اردبیل برگزار می شود

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: رزمایش سراسری جان‌فدا برای ایران امام‌رضایی همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه هماهنگی رزمایش سراسری جان‌فدا برای ایران امام‌رضایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رهبر امت، شهدای وطن، فرمانده هان شهید وشهدای میناب اظهار کرد: رزمایش سراسری جان‌فدا برای ایران امام‌رض‍ا رزمایش سراسری جان‌فدا برای ایران امام‌رضایی همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار می‌شود.

وی افزود: تمهیدات لازم برای اجرای هرچه باشکوه‌تر برنامه اندیشیده شده و علاوه بر افراد ثبت‌نام‌کرده در پویش جان‌فدا، اقشار مختلف مردم نیز در این برنامه مشارکت خواهند داشت.

فرماندار اردبیل گفت: رزمایش در راستای لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب و با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی در قالب پویش ملی “جان‌فدا اجرا می‌شود.

قلندری ادامه داد: برنامه های فرهنگی و اجتماعی پیش‌بینی شده و رژه خودرویی گسترده با حضور گروه‌های مختلف مردمی نیز از بخش‌های اصلی این رویداد خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم اردبیل در عرصه‌های حساس کشور اظهار داشت:مردم این شهرستان همواره در صحنه‌های مهم حضور داشته‌اند و در حمایت از ارزش‌ها پیشگام بوده‌اند و در این رزمایش نیز از ظرفیت‌ گروه‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل استفاده می‌شود.

فرماندار اردبیل پیام اصلی این برنامه را تقویت وحدت، انسجام مردمی و نمایش اقتدار ملی عنوان کرد.

