به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، منابع آگاه اعلام کردند که جولی دیویس کاردار سفارت آمریکا در اوکراین به دلیل اختلافات موجود با دولت ترامپ قصد دارد از سمت خود استعفا دهد.

در این گزارش آمده است، دیویس که به عنوان سفیر آمریکا در قبرس نیز منصوب شده است چند هفته دیگر به فعالیت های دیپلماتیک خود پایان می دهد.

منابع آگاه تاکید کردند، دیویس نسبت به کاهش حمایت های آمریکا از اوکراین توسط دولت ترامپ احساس ناامیدی می کند. وی همچنین نسبت به تعیین یک تاجر حامی جمهوری خواهان به عنوان سفیر جدید آمریکا در قبرس خشمگین شده است.

دیویس بعد از استفعای سفیر سابق آمریکا در اوکراین در سال ۲۰۲۵ به عنوان کاردار فعالیت می کند. لازم به ذکر است از زمان روی کار آمدن ترامپ تاکنون چندین چهره سیاسی در این کشور به دلیل اختلاف با وی از سمت های خود استعفا داده یا برکنار شده اند.