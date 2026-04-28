انفجار در شهرک روزیه سمنان

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجاری مهیب شامگاه سه شنبه در واحد مسکونی شهرک روزیه سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه برای اجرای عملیات فوری اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه شدت حادثه به حدی بود که نگرانی شهروندان را در پی داشت، ادامه داد: دو واحد مسکونی مجاور و یک خودرو سواری پارک شده در محل دچار خسارت مالی‌ زیادی شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه موج انفجار موجب شکسته شدن شیشه های منازل اطراف شد، اضافه کرد: به نمای برخی ساختمان های نزدیک نیز خسارت وارد آمد.

صباغی توضیح داد: اولویت اصلی نیروها در بدو ورود، کنترل اوضاع، ارزیابی دقیق میزان خطر، ایمن‌سازی محیط و جلوگیری از سرایت احتمالی حریق یا انفجار ثانویه به واحدهای همجوار بود.

وی در خصوص وضعیت مصدومان نیز توضیح داد: طبق ارزیابی‌های اولیه انجام گرفته تیم‌های پزشکی حاضر در صحنه، آسیب‌دیدگی‌های وارده به افراد محدود به جراحات جزئی بود و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام و وضعیت پایدار گزارش شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان اضافه کرد: تحقیقات کارشناسی برای تعیین علت دقیق وقوع این انفجار که احتمالاً ناشی از نشت گاز و یا موارد مشابه بود، در دست بررسی است.