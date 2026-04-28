  1. استانها
  2. سمنان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

۹۹ درصد نوزادان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان واکسینه شدند

سمنان- مدیر مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پوشش ۹۹ درصد واکسیناسیون نوزادان در مناطق تحت پوشش خبر داد و گفت: این آمار بیانگر قرار گیری در سطح استانداردهای جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر رهبر شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با موضوع گرامیداشت هفته جهانی ایمن‌سازی (واکسیناسیون) در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پوشش ۹۹ درصد واکسیناسیون نوزادان در مناطق تحت پوشش خبر داد و بیان کرد: این نوزادان نسبت به هپاتیت و بی، سی، جی ایمن شدند.

وی این آمار را در سطح استانداردهای جهانی دانست و ادامه داد: این موضوع تعهد جدی نظام سلامت نسبت به پیشگیری از بیماری ها با واکسن را نشان می دهد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه تنها یک درصد نوزادان متولد شده در مقابل برخی بیماری ها واکسینه نشدند، توضیح داد: این نوزادان نسبت به هپاتیت و بی، سی، جی کاملا بی دفاع هستند.

رهبر پوشش واکسن فلج اطفال و پنتاوالان را فراتر از ۱۰۰ درصد برشمرد و اظهار داشت: این آمار موفقیت ایمن سازی را در حوزه تحت پوشش نشان می دهد.

وی به لزوم تداوم جدی فعالیت های ایمن سازی و ارتقا آگاهی عمومی تاکید کرد و افزود: این اقدام در کنار تلاش بی وقفه بهداشتی و همچنین همراهی رسانه ها تضمین کننده سلامت پایدار جامعه و صیانت از نسل آینده خواهد بود.

کد مطلب 6814423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها