به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: ملت شریف، انقلابی و بصیر ایران اسلامی؛ همزمان با میلاد نورانی حضرت ثامنالحجج امام رضا(ع)، بار دیگر زمان آن فرا رسیده است که با حضوری پرشور، آگاهانه و عزتمند در میدان، جلوهای بیبدیل از همبستگی ملی، ایمان انقلابی و اقتدار مردمی را به نمایش بگذاریم و پیام استواری، مقاومت و وفاداری این ملت بزرگ را به گوش جهانیان برسانیم.
در این اطلاعیه تصریح شده است: بیتردید، حضور میدانی مردم، بهعنوان رکن اصلی قدرت ملی، همواره در بزنگاههای تاریخی، ضامن عزت و پیشرفت این سرزمین بوده و امروز نیز در امتداد همین مسیر پرافتخار، «رزمایش سراسری جانفدا برای ایران امام رضایی» جلوهای دیگر از این اراده جمعی خواهد بود. از عموم مردم مؤمن، خانوادههای معظم شهدا، جوانان غیور، بسیجیان سرافراز و تمامی دلدادگان ایران اسلامی و جان فدایان جان برکف دعوت میشود با حضوری گسترده، منظم و پرشور، در این اجتماع عظیم ملی شرکت نمایند.
بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رزمایش سراسری «جانفدا برای ایران امام رضا(ع)» روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع) از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در خیابان ها و میادین اصلی سراسر کشور و در تهران از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: این حرکت عظیم مردمی با رژه حماسی ثبتنامکنندگان در پویش «جانفدا»، حضور خیل بسیجیان و مشارکت گسترده آحاد ملت، جلوهای از وحدت، آمادگی و ایستادگی ملت ایران در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود. از علاقهمندان به مشارکت پرشور دعوت میشود جهت هماهنگی، به پایگاههای مقاومت بسیج مساجد و محلات مراجعه نمایند. بیگمان، این حضور سراسری، تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای بلند امام شهید و بیعت مجدد با ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب و نمادی از عزم راسخ ملت ایران در صیانت از عزت، استقلال و اقتدار ملی خواهد بود.
