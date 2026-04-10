به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساوه با اشاره به گذشت چهل روز از شهادت رهبر انقلاب در جریان جنگ چهل روزه رمضان گفت: ملت ایران در برابر فشار و تهدیدهای دشمنان هرگز عقب‌نشینی نمی کند.

وی افزود: طراحان این جنایت در واشنگتن و تل‌آویو گمان می‌کردند با یک ضربه می‌توانند ستون خیمه انقلاب اسلامی را فرو بریزند و ایران را دچار خلأ و فروپاشی داخلی کنند، اما ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح جان بر کف در این مدت، پاسخی قاطع و غیرقابل انکار به این محاسبه نادرست بود.

امام جمعه ساوه افزود: ملت ایران داغدار شده اما با وجود اشک و اندوه، پرچم مقاومت را بر زمین نگذاشتند و دشمنی که تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی طومار یک نظام را برچیند، در برابر مقاومت ملت ایران دچار استیصال شد.

وی ادامه داد: دشمن انتظار داشت میان مردم شکاف ایجاد شود اما به جای ایجاد هراس و عقب‌نشینی، نظاره گر ایستادگی و صلابت ملت ایران شد.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه تجربه‌های تاریخی نشان داده ملت ایران در برابر فشار هرگز عقب‌نشینی نمی‌کند، تصریح کرد: این ملت هرگاه در معرض تهدید قرار گرفته، به جای تسلیم، منسجم‌تر شده است.

حجت الاسلام رحیمی افزود: تجربه دفاع مقدس، ناکامی پروژه‌های تحریم و شکست سیاست فشار حداکثری نشان می‌دهد که منطق مقاومت برای ملت ایران یک شعار نیست بلکه تجربه‌ای آزموده است.

وی با اشاره به چهلمین روز فراق رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: پیام چهل روز حضور پرشور و حماسی مردم در میدان برای دشمنان روشن است که با جنگ و تهدید نمی‌توان ملتی را که به استقلال و عزت خود ایمان دارد از مسیرش منحرف کرد.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با محاسبات اشتباه درباره ضعف ایران و فروپاشی سرمایه اجتماعی وارد جنگ شدند، اما مدیریت هوشمند بحران، سرعت عمل در پاسخ‌دهی و انسجام ملی، معادلات آنان را برهم زد و همراهی جریان‌های مقاومت در منطقه نیز در تغییر این معادلات نقش مهمی داشت.

امام جمعه ساوه ادامه داد: در این نبرد نابرابر به لحاظ تجهیزات نظامی، ایران توانست با اتکا به توان داخلی و ظرفیت‌های محور مقاومت، معادلات منطقه‌ای را تغییر دهد و قدرت بازدارندگی خود را تثبیت کند.

وی همچنین با اشاره به شرایط آتش‌بس در منطقه اظهار کرد: همان‌گونه که در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه از امیرالمؤمنین علی(ع) آمده است «از دشمن پس از صلح باید بر حذر بود»، بنابراین هوشیاری و مراقبت در چنین شرایطی ضروری است و نباید از حیله‌ها و فریب‌های احتمالی دشمن غفلت کرد.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: آتش‌بسی که اعلام شده اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر معادلات باشد، اما لزوماً به معنای شکل‌گیری یک توافق پایدار نیست و لازم است ملت و مسئولان با حفظ هوشیاری، آمادگی و انسجام ملی، مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه دهند.

امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، آمادگی نیروهای مسلح و تلاش مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، مقاومت و همبستگی ملی مسیر خود را ادامه خواهد داد و راهی که با خون شهیدان روشن شده است، هرگز متوقف نخواهد شد.