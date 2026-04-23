سردار جوانی: ایرانِ یکپارچه هژمونی آمریکا را به چالش جدی کشید

به گزارش خبرنگار مهر،سردار یداله جوانی شامگاه پنجشنبه در حاشیه تجمع شبانه مردم اراک اظهار کرد: حضور مقتدرانه مردم در برابر هجمههای دشمن، نشاندهنده انسجام، وحدت، روحیه جهادی، ایمان و شجاعت آنان است.
وی افزود: حضور میلیونی ملت ایران در خیابانها، با اتکا به یاری خداوند و در راستای تجدید بیعت حسینیوار با آرمانهای انقلاب اسلامی صورت گرفته است که شایسته شکرگزاری است.
سردار جوانی تصریح کرد: دشمنان ایران، با تصور غلبه سریع بر کشور در کمتر از ۴۸ ساعت از طریق جنگ مستقیم، در برابر قدرت و ایمان ملت و نیروهای مسلح ایران ناکام ماندند و نقشه شوم نظام سلطه نقش برآب شد.
وی ادامه داد: با اتکا به وعده الهی مبنی بر عدم سلطه کفار بر مؤمنان، ملت ایران تسلیم اراده ترامپ نخواهد شد و با نمایش ایمان راسخ خود، پیروز نبردی است که خداوند آن را نوید داده است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: آمریکا با وجود برخورداری از تمامی مؤلفههای قدرت سخت و نرم، در تحقق هدف نخست خود یعنی شکست ملت ایران ناکام مانده است.
وی افزود: این شکست راهبردی، نخستین پیروزی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بینالمللی محسوب میشود که جهان را در بهت و حیرت فرو برده است.
سردار جوانی بیان کرد: دشمن در هدف دوم خود مبنی بر ایجاد فروپاشی داخلی و تجزیه ایران از طریق شهادت رهبر و ایجاد خلأ قدرت نیز شکست خورد و نتوانست کوچکترین خدشهای به انسجام ملی وارد کند.
وی گفت: با توجه به صحبت های یکی از اساتید دانشگاه آمریکا که اذعان داشته ایران دیگر مسئله جهان نیست، بلکه خود قدرت جهان است و باید با رویکرد تعاملی با آن برخورد شود.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: آمادگی برخی کشورها برای پرداخت عوارض جهت باز نگه داشتن تنگه هرمز، نشانهای آشکار از پیروزی ایران در عرصه بینالمللی است.
وی تاکید کرد: ایران به کشوری یکپارچه، مقاوم و مستحکم تبدیل شده است که این امر نشاندهنده افول هژمونی آمریکا و ظهور نظم نوین منطقهای با محوریت ایران است که معادلات قدرت جهانی را بازتعریف میکند.
نظر شما