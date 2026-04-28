۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۰۵

مجتبی فردوسی پور: ادامه محاصره دریایی به نفع آمریکا نیست

رئیس دفتر حافظ منافع کشورمان در مصر با بیان اینکه ادامه محاصره دریایی به نفع آمریکا نیست، گفت: تنگه هرمز تنها به روی کشتی‌های مرتبط با واشنگتن و رژیم صهیونیستی بسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مجتبی فردوسی پور»، رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر، در گفتگو با الجزیره اظهار داشت که ادامه محاصره دریایی آمریکا از لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع این کشور نیست.

وی با بیان اینکه ایران به آمریکا اعتماد ندارد و خواهان مذاکرات مستقیم با این کشور نیست، گفت: ایران طرح ابتکاری جدیدی برای حل بحران پیشنهاد داده که شامل پایان جنگ و رفع محاصره و تعیین وضعیت تنگه هرمز است.

فردوسی پور افزود: «ایران بارها اعلام کرده است که تنگه هرمز تنها به روی کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و آمریکا بسته است.»

رئیس دفتر حافظ منافع کشورمان در قاهره گفت: «ایران حق دارد که کنترل مدیریت امنیت در تنگه هرمز را در دست داشته باشد و این با معاهدات بین‌المللی مغایرت ندارد.»

وی تاکید کرد که ایران حق دارد در دفاع از امنیت خود در برابر حملات آمریکا و اسرائیل، از تمام برگه‌ها استفاده کند.

فردوسی پور در ادامه عنوان کرد که علت بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی آمریکا علیه ایران است و ما خواستار فشار بر واشنگتن برای رفع این محاصره هستیم.

وی خاطرنشان کرد که ایران مرزهای گسترده‌ای با بسیاری از کشورها دارد و می‌تواند به جای مرزهای دریایی از آن‌ها استفاده کند.

رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر تصریح کرد: آمریکا ذخایر موشکی خود در منطقه را در دور اول جنگ مصرف کرده است و در صورت تحمیل جنگ علیه ایران، ایران آمادگی بیشتری دارد.

