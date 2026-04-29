به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «تار و پود وطن»؛ اعلام همبستگی جامعه‌ هنر-صنعت مد و لباس با آرمان‌های انقلاب و ملت بزرگ ایران شامگاه سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه با حضور محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، جمعی از اساتید دانشگاه، رؤسای اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و فعالان زیست‌بوم مد و لباس در میدان ولیعصر(عج) برگزار شد.

کشور ما گلوگاه جهانی محسوب می‌شود

در حاشیه این مراسم اسدالله سلیمانی فعال حوزه حجاب گفت: در این شرایط حساس، جامعه مد و لباس کشور، همچون سایر اقشار جامعه، بخشی از بدنه مردم است و حضور فعال ما نشان‌دهنده همراهی با رزمندگان و رهبری است. ما به عنوان ملتی مقاوم و منسجم، در برابر تجاوز بی‌رحمانه مستکبرین جهانی ایستاده‌ایم و تا پیروزی نهایی مقاومت خواهیم کرد.

وی افزود: اگر ما ملتی منسجم و همدرد هستیم، باید خود را با کسانی مقایسه کنیم که خانه‌های‌شان را از دست داده‌اند و جان خود را فدا کرده‌اند. آن‌ها نیز ایرانی هستند و ما باید در کنارشان باشیم. البته که دغدغه‌های خود را داریم، من خودم مستأجر هستم و قدیمی‌ترین فرد حاضر در این صنف شاید باشم، اما دغدغه کرایه خانه دارم. برخی ممکن است تصور کنند که من از جای گرم حرف می‌زنم، اما وقتی در کشوری زندگی می‌کنیم که جوانی برای آن جان می‌دهد، نباید نگران زندگی و کار خود باشیم. باید دست در دست هم دهیم و از این شرایط عبور کنیم.

این فعال حوزه حجاب گفت: کشور ما قدرتمند است و گلوگاه جهانی محسوب می‌شود. امروز ما به عنوان یک قدرت واقعی، نه در حد شعار، در دنیا شناخته شده‌ایم. با وجود دادن شهدای زیاد و حتی رهبرمان، در مقابل آمریکا ایستادیم. تاریخ گواهی خواهد داد که ایران، هم ایران باستان و هم ایران امروز، قدرت‌های جهانی را به زانو درآورده است.

پوشش ما نیز باید آغشته به نمادهای ایرانی باشد

در ادامه نیک‌طبع دیگر فعال حوزه حجاب گفت: آمریکا باید بداند که ما ملتی با چند هزار سال تمدن هستیم و تاریخ پرافتخارمان گواه این مدعاست. پیروزی نهایی ما با یاری خداوند محقق خواهد شد.

وی افزود: با وجود سختی‌های اقتصادی که وجود دارد، این مشکلات مربوط به خاک و وطن است و نباید آن‌ها را رها کنیم. وظیفه خانواده بزرگ زیست‌بوم و لباس کشور در این شرایط، حضور پررنگ‌تر و ترویج فرهنگ و هویت ایرانی از طریق پوشش است. اکنون زمان آن است که هر آنچه داریم، مزین به نام و پرچم ایران باشد؛ از روسری و مقنعه و شال گردن گرفته تا مچ‌بند.

این فعال حوزه حجاب گفت: پرچم مقدس ما تنها نماد کافی نیست، بلکه پوشش ما نیز باید آغشته به نمادهای ایرانی باشد. نقشه ایران، عکس شهدا، همه و همه باید در طراحی لباس‌ها به کار گرفته شوند.

وی بیان کرد: از طراحان عزیز خواهشمندیم که با خلاقیت خود، شال‌ها، روسری‌ها و شال‌گردن‌هایی با طرح نقشه ایران و پرچم کشورمان طراحی کنند. جای خالی طراحان خلاق در این پویش مردمی کاملاً احساس می‌شود و از آنها دعوت می‌کنیم تا به این حرکت بپیوندند.

نیک‌طبع گفت: در نظر گرفته شدن نشان لیاقت برای افرادی که در این حوزه خدمت می‌کنند، اقدام شایسته‌ای است که انگیزه‌ بیشتری برای خدمت خواهد داد.

محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: صنعت پوشاک با بیش از یک میلیون نفر اشتغال و اتحادیه‌ها و اصناف متنوع و متعدد یکی از صنایع اصلی ایران است.

وی افزود: در پاسخ به انتشار فراخوان کارگروه برای اعلام همدلی با هموطنان و بیعت مجدد با رهبری چهره‌های شاخصی از فعالان مد و لباس در این تجمع شرکت کردند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: شاهد حضور روسای اتحادیه‌های خیاطان، طراحان، پوشاک، ماشین آلات و تعدادی از انجمن‌ها، صاحبان برندهای شناخته شده، اساتید دانشگاه و کارآفرینان حوزه مد و لباس در این تجمع همدلانه بودیم.

وی بیان کرد: تجمع تار و پود وطن، چهارشنبه شب، همزمان با میلاد باسعادت امام رضا علیه‌السلام، از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در میدان انقلاب برگزار می‌شود و ارائه خدمات چاپ دستی و ماشینی روی پارچه از برنامه‌های غرفه کارگروه در این اجتماع مردمی است.

بخشی از شعار حاضران «با نخی از امید، با پارچه ای از عشق، ِلباس زیبای وطن را می دوزم» و «مد امسال لباس میهن پرستی است» به شمار می‌رود.