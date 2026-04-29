خراسان جنوبی غرق در نور و شادی میلاد امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر،در شب و روز میلاد فرخنده امام مهربانیها، حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، مردم مؤمن و ولایتمدار خراسان جنوبی همگام با سراسر کشور و جهان تشیع، با برپایی آیینهای باشکوه جشن و سرور، ارادت خالصانه خود را به ساحت این امام همام به نمایش گذاشتند.
مساجد، تکایا، امامزادگان، هیئات مذهبی و همچنین خیابانها، میادین و بوستانهای سطح شهرهای مختلف استان با چراغانی، نصب پرچمهای رنگی و پخش نواهای مذهبی، حال و هوایی معنوی و شاد به خود گرفتند و اقشار مختلف مردم در این مراسمها حضور پرشوری داشتند.
در این آیینها، برنامههای متنوعی از جمله مولودیخوانی، مدیحهسرایی، سخنرانیهای مذهبی و اجرای سرودهای آیینی برگزار شد و سخنرانان با تبیین ویژگیهای شخصیتی، سیره اخلاقی و سبک زندگی امام رضا(ع)، به تشریح وظایف شیعیان در شرایط کنونی جامعه پرداختند.
همچنین در بوستان آزادگان بیرجند، جشن ویژهای به مناسبت این میلاد خجسته به همت اعضای هیئت فرهنگی مذهبی آزادگان برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود. این مراسم با قرائت صلوات خاصه امام رضا(ع) و زیارت امینالله حال و هوایی معنوی به خود گرفت و فضای جشن را نورانیتر کرد.
در این برنامه، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای سهرنگ جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای مذهبی و انقلابی، جلوهای از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند. اجرای سرودهای حماسی و آیینی در وصف اهل بیت(ع)، بهویژه امام رضا(ع) و امیرالمؤمنین علی(ع)، از دیگر بخشهای این جشن مردمی بود که با همراهی و همخوانی گسترده حاضران همراه شد.
حضور خانوادهها، کودکان و نوجوانان در این مراسمها، جلوهای خاص به جشنهای مردمی بخشیده بود و شور و نشاط معنوی در میان اقشار مختلف جامعه موج میزد. مردم حاضر در این آیینها با سردادن شعارهایی در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح، بر پایبندی خود به ارزشهای دینی و انقلابی تأکید کردند.
برگزاری این مراسمها در نقاط مختلف خراسان جنوبی، بار دیگر نشان داد که عشق و ارادت به اهل بیت(ع)، بهویژه امام رضا(ع)، در میان مردم این دیار ریشهدار بوده و این مناسبتهای مذهبی فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و تجدید میثاق با ارزشهای اسلامی است.
