انتقاد بازیکن استرالیایی به فیفا؛ جایزه صلح ترامپ مسخره است

به گزارش خبرنگار مهر، جکسون ارواین بازیکن تیم ملی فوتبال استرالیا به شدت از تصمیم فیفا برای اعطای «جایزه صلح» به دونالد ترامپ انتقاد کرده و آن را «توهین‌آمیز و تمسخرآمیز» توصیف کرده است.

او در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفته این تصمیم باعث شده اعتبار فیفا در زمینه حقوق بشر زیر سؤال برود و عملاً با اصول و سیاست‌های حقوق بشری این نهاد در تضاد است. به گفته او چنین اقداماتی باعث می‌شود فوتبال از نقش واقعی خود به‌عنوان ابزاری برای اتحاد و تأثیر مثبت در جامعه فاصله بگیرد.

ارواین تأکید کرد: تصمیم فیفا برای اعطای این جایزه، با توجه به شرایط و تنش‌های سیاسی و نظامی مرتبط با آمریکا، از جمله درگیری‌ها با ایران و ونزوئلا، باعث ایجاد تناقض در پیام‌های این نهاد شده است.

او همچنین گفت: فوتبال در سطح بالا روزبه‌روز از ریشه‌های مردمی و اجتماعی خود فاصله می‌گیرد و چنین تصمیم‌هایی این فاصله را بیشتر می‌کند.

در مجموع، انتقاد او بر این محور است که فیفا با این اقدام، اصول اعلام‌شده خود درباره حقوق بشر و بی‌طرفی را تضعیف کرده و به نوعی به اعتبار جهانی فوتبال آسیب زده است.