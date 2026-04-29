  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۱

انتقاد بازیکن استرالیایی به فیفا؛ جایزه صلح ترامپ مسخره است

یک بازیکن استرالیایی نسبت به سیاست های جنگ طلبانه رئیس جمهور آمریکا انتقاد و اهدای جایزه صلح از سمت فیفا به ترامپ را مسخره عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جکسون ارواین بازیکن تیم ملی فوتبال استرالیا به شدت از تصمیم فیفا برای اعطای «جایزه صلح» به دونالد ترامپ انتقاد کرده و آن را «توهین‌آمیز و تمسخرآمیز» توصیف کرده است.

او در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفته این تصمیم باعث شده اعتبار فیفا در زمینه حقوق بشر زیر سؤال برود و عملاً با اصول و سیاست‌های حقوق بشری این نهاد در تضاد است. به گفته او چنین اقداماتی باعث می‌شود فوتبال از نقش واقعی خود به‌عنوان ابزاری برای اتحاد و تأثیر مثبت در جامعه فاصله بگیرد.

ارواین تأکید کرد: تصمیم فیفا برای اعطای این جایزه، با توجه به شرایط و تنش‌های سیاسی و نظامی مرتبط با آمریکا، از جمله درگیری‌ها با ایران و ونزوئلا، باعث ایجاد تناقض در پیام‌های این نهاد شده است.

او همچنین گفت: فوتبال در سطح بالا روزبه‌روز از ریشه‌های مردمی و اجتماعی خود فاصله می‌گیرد و چنین تصمیم‌هایی این فاصله را بیشتر می‌کند.

در مجموع، انتقاد او بر این محور است که فیفا با این اقدام، اصول اعلام‌شده خود درباره حقوق بشر و بی‌طرفی را تضعیف کرده و به نوعی به اعتبار جهانی فوتبال آسیب زده است.

کد مطلب 6814646
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها