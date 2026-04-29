حرم مطهر شاهچراغ غرق در شادی میلاد امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح چهارشنبه نهم اردیبهشتماه، زائران و مجاوران از نقاط مختلف خود را به سومین حرم اهلبیت(ع) رساندند تا در سالروز میلاد امام رئوف(ع)، این عید بزرگ را در جوار بارگاه نورانی حضرت شاهچراغ(ع) جشن بگیرند.
صحنها و شبستانهای حرم مطهر با چراغانی، آذینبندی و فضاسازی ویژه میلاد امام رضا(ع)، جلوهای متفاوت به خود گرفته و نوای صلوات، مولودیخوانی و ذکر فضائل اهلبیت(ع) در فضای این آستان مقدس طنینانداز شده است.
زائران در این روز خجسته، ضمن زیارت بارگاه مطهر حضرت احمدبن موسی(ع)، ولادت برادر بزرگوار ایشان، حضرت علیبن موسیالرضا(ع) را به ساحت مقدس این امامزاده واجبالتعظیم تبریک گفته و برای برآورده شدن حاجات خود دست به دعا برداشتهاند.
همچنین مراسم ویژه جشن میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع) و بزرگداشت حضرت سید میرمحمد بن موسی الکاظم(ع)، امشب هم زمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین عابدی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حسن جوکار نیز با اجرای برنامه مولودی خوانی و مدیحه سرایی، حال و هوای جشن را معنویتر خواهد کرد.
آیینهای جشن میلاد امام رئوف(ع) از شب گذشته نیز در حرم مطهر شاهچراغ(ع) آغاز شده بود و عاشقان خاندان عصمت و طهارت(ع) با حضور گسترده در مراسم سخنرانی مذهبی، منقبتخوانی و مولودیخوانی، عشق و ارادت خود را به ساحت اهل بیت(ع) ابراز کردند.
