آیت‌الله لطف‌الله دژکام در گفتگو با خبرنگار مهر، وحدت ملی و تبعیت از ولایت فقیه را مهم‌ترین رمز پیروزی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به نقش هماهنگی مسئولان کشور در مواجهه با رخدادهای مختلف روز، اظهار کرد: امروز در هر حادثه‌ای که در کشور رخ می‌دهد، مسئولان سه قوه و مدیران اثرگذار، مواضع خود را در هماهنگی با رهنمودهای مقام معظم رهبری تنظیم می‌کنند و این هم‌صدایی، نشانه درک عمیق از جایگاه ولایت در مدیریت جامعه اسلامی است.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه «تولی، ولایت‌پذیری و ولی‌شناسی» عامل اصلی انسجام ملی است، افزود: این مسیر نه‌تنها موجب وحدت داخلی می‌شود، بلکه دشمنان اسلام و انقلاب را نیز مأیوس و ناامید می‌کند.

دژکام همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی ملی «جان‌فدای ایران» در روز میلاد باسعادت امام رضا(ع) ولادت امام رضا(ع)، این مناسبت را روز افتخار و شرف ملت ایران دانست و گفت: این حرکت عظیم مردمی، جلوه‌ای از همبستگی و ایستادگی ملت در برابر استکبار جهانی است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود مردم با حضور گسترده در مسیرهای تعیین‌شده، بار دیگر وحدت و اقتدار ملی را به نمایش بگذارند و مشت محکمی بر دهان دشمنان این سرزمین بکوبند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس در پایان برای همه خدمت‌گزاران این مسیر آرزوی توفیق کرد و افزود: فردا از نخستین ساعات شروع این مراسم، شاهد حضور پرشور مردم در این راهپیمایی خواهیم بود.