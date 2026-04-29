استقبال باشکوه مردم شهر اسیر فارس از کاروان خادمان حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سالروز ولادت امام رضا(ع) کاروان معنوی «زیر سایه خورشید» حامل پرچم متبرک حرم حضرت امام رضا(ع) وارد شهر اسیر شد و مردم این خطه با دلی سرشار از عشق رضوی به استقبال خادمان علی بن موسی‌الرضا(ع) شتافتند.

در بدو ورود این کاروان نورانی، فضای شهر آمیخته با شوق و اشک شد و مسئولان، خانواده معظم شهدا، بسیجیان، رزمندگان و خادمیاران رضوی بخش اسیر با برپایی آئین استقبال، بار دیگر ارادت خود را به ساحت مقدس امام مهربانی‌ها ابراز داشتند.

اعضای کاروان پس از ورود، با حضور در گلزار مطهر شهدای شهر اسیر، ضمن غبارروبی و عطرآفشانی قبور شهیدان، با قرائت فاتحه و نثار پرچم رضوی بر مزار پاک آنان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و حال و هوای گلزار را متبرک ساختند.

در ادامه این مراسم معنوی، خادمان رضوی با حضور در حسینیه سیدعباسان شهر اسیر و دیدار با خانواده شهید احمد صنعتی، پیوندی دوباره میان خادمان امام رئوف و خاندان شهیدان برقرار کردند.

اوج شور این مراسم زمانی بود که پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) به زیارت خانه یکی از بسیجیان بیمار شهر اسیر رفت تا خانه‌اش با ذکر «یا ضامن آهو» نورانی شود و نسیم شفا از مشهدالرضا تا دل مردم اسیر بوزد.