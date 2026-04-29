۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

خوش آینه: ۳۷ میلیارد به کافه‌های کارآفرینی خراسان شمالی پرداخت شد

بجنورد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی از پرداخت ۳۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان به تعاونی و کافه‌های کارآفرینی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش آینه اظهار داشت: سهم خراسان شمالی از تسهیلات کافه‌های کارآفرینی ۴۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان بوده و تا پایان ماه فرصت پرداخت باقی مانده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به اینکه در سال گذشته هشت مرکز مشاوره و کافه کارآفرینی به این مراکز اضافه شد، افزود: مراکز کاریابی در سال گذشته ۵۱۴ نفر را به بخش خصوصی معرفی کردند.

خوش آینه به تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و ادامه داد: از سهم ۲۹۰ میلیارد تومانی مشاغل خانگی، مبلغ ۱۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۶۰ طرح پرداخت شد.

وی بیان کرد: تعداد فرصت‌های اشتغال پیش‌بینی شده توسط این طرح‌ها، ۳ هزار و ۳۸۱ نفر بوده است.

