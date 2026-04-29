۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

کنایه پادشاه انگلیس به ترامپ:اگر مانبودیم شما فرانسوی حرف می‌زدید+فیلم

پادشاه انگلیس در جریان دیدار با ترامپ سخنان کنایه آمیزی خطاب به وی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، چارلز سوم پادشاه انگلیس در جریان سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت کنایه آمیز گفت: اگر اروپایی ها نبودند آمریکایی ها به زبان فرانسه صحبت می کردند.

این سخنان چارلز در واکنش به سخنان پیشین ترامپ مطرح شد که گفته بود اگر مداخله آمریکا در جنگ جهانی دوم نبود اروپایی ها به زبان های آلمانی و ژاپنی صحبت می کردند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که لحن ترامپ در این دیدارها با کنایه‌ های اخیرش به کر استارمر نخست‌وزیر انگلیس به دلیل عدم پیوستن به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران کاملا بارز بود.

