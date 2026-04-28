تیم ملی واترپلو ساحلی ایران فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم واترپلو ساحلی ایران امروز در مصاف با تایلند ۳ بر صفر پیروز شد و با کسب این برد به مرحله نهایی بازی های ساحلی آسیا راه یافت.

این تیم روز چهارشنبه در دیدار نهایی و برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف چین می رود.