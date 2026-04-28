۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

تیم ملی واترپلو ساحلی ایران فینالیست شد

تیم ملی واترپلو ساحلی ایران با غلبه بر تایلند راهی فینال بازی‌های ساحلی آسیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم واترپلو ساحلی ایران امروز در مصاف با تایلند ۳ بر صفر پیروز شد و با کسب این برد به مرحله نهایی بازی های ساحلی آسیا راه یافت.

این تیم روز چهارشنبه در دیدار نهایی و برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف چین می رود.

