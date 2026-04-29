به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با عنوان «ایران امام رضا(ع) در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای» امروز ۹ اردیبهشت از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار می‌شود و حمل ونقل عمومی شهر آماده خدمت رسانی به مردم است.

به گفته هرمزی، مترو با اعزام قطارهای فوق‌العاده و سفر رایگان در تمامی خطوط، امکانات حداکثری خود را برای رفاه حال شهروندان بسیج کرده است. شرکت‌کنندگان می‌توانند برای رسیدن به مسیر جشن از ۱۱ ایستگاه امام حسین (ع)، دروازه شمیران، دروازه دولت، فردوسی و تئاتر شهر ،میدان انقلاب اسلامی،توحید، شادمان ،دکتر حبیب الله، استاد معین و میدان آزادی در خطوط ۲ ،۴ و ۶ استفاده کنند.

معاون شهردار تهران همچنین درباره تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای جشن بزرگ امام رضایی‌ها گفت: ناوگان شرکت واحد برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم نسبت به تقویت خطوط عبوری و منتهی به محدوده برگزاری اقدام کرده و جابه‌جایی شهروندان از ساعت ۱۵ در ۱۵ مبدأ تهرانسر، یافت‌آباد، انتهای ۱۷ شهریور، میدان بهارستان، میدان رسالت، میدان نبوت، شهرک شهید محلاتی، میدان ابوذر-جلیلی، میدان راه‌آهن، شهرک والفجر، پونک، میدان صنعت، شهرک شهید باقری، میدان شهرری، بازار دوم نازی‌آباد به صورت رایگان انجام می‌شود.

همچنین اتوبوس‌های مورد نیاز در خیابان‌های منتهی به خیابان‌ها و میادین خیابان آزادی برای بازگشت شهروندان به مبادی اولیه مستقر خواهند بود.