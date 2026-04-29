چین مجوز ازسرگیری صادرات سوخت در ماه مه را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت چین با درخواست پالایشگاههای دولتی برای ازسرگیری صادرات سوخت موافقت کرده است و شرکتهای انرژی این کشور میتوانند از ماه آینده بار دیگر صادرات خود را آغاز کنند. این تصمیم پس از دورهای تعلیق در ماه مارس و در حالی اتخاذ شده است که ذخایر داخلی سوخت چین در سطح بالایی قرار دارد.
منابع آگاه به رویترز اعلام کردند پکن صادرات ۵۰۰ هزار تن متریک سوخت را برای ماه مه تایید کرده است. این رقم بالاتر از ۳۲۰ هزار تن صادرات تخمینی در ماه جاری است، اما طبق دادههای شرکت کپلر همچنان بسیار کمتر از میانگین ۱.۶ میلیون تن صادرات ماهانه چین در سال گذشته است.
بلومبرگ نیز پیشتر گزارش داده بود پالایشگاههای بزرگ از جمله سینوپک و سیانپیسی درخواستهایی برای دریافت مجوز صادرات بنزین و دیزل ارائه کردهاند.
چین در اوایل ماه مارس و پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که موجب اختلال در تجارت نفت و گاز شد، به شرکتهای انرژی دستور داد قراردادهای جدید صادرات سوخت را معلق کنند و تلاش شود محمولههای برنامهریزیشده لغو شود. ممنوعیت صادرات شامل تمام محمولههای بنزین، دیزل و سوخت جت بود که تا ۱۱ مارس از گمرک ترخیص نشده بودند.
به گفته منابع آگاه، از زمان اعمال این ممنوعیت، عرضه داخلی افزایش یافته و قیمتهای بالا باعث کاهش تقاضا شده است. طبق گزارش شرکت اویلکَم، ذخایر بنزین و دیزل در پالایشگاههای دولتی چین اکنون در بالاترین سطح خود طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۴ قرار دارند.
چین پس از کره جنوبی و سنگاپور، یکی از سه صادرکننده برتر سوخت در آسیا است و ظرفیت بالای پالایشگاهی این کشور موجب رقابت سنگین با سایر تولیدکنندگان منطقه شده است. تعلیق اخیر صادرات اگر ناشی از کاهش عرضه نفت خام به دلیل اختلال در تنگه هرمز نبود، میتوانست به بهبود بازار پالایشی سایر کشورهای آسیایی کمک کند.
بر اساس گزارش اویلپرایس، چین بهطور منظم سهمیههای صادرات سوخت را برای پالایشگاههای دولتی و مستقل صادر میکند و عمده این سهمیهها به شرکتهای دولتی تعلق میگیرد. آخرین سهمیه صادرشده در دسامبر سال گذشته بود که بیش از ۷۰ درصد آن در اختیار پالایشگاههایی مانند سینوپک و سیانپیسی قرار گرفت.
در همین حال حاشیه سود صادرات سوخت به دلیل درگیریهای منطقهای در خاورمیانه افزایش یافته است و بهویژه بازار دیزل با محدودیت عرضه فزایندهای مواجه شده است. مدیران صنعت انرژی نیز نسبت به کمبود احتمالی این فرآورده هشدار دادهاند.
