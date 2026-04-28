سامانه سرد و بارشی وارد استان سمنان شد؛ تداوم باران و تگرگ

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز سه شنبه شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی و برودتی به اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی خواهیم بود.

سامانه‌ای که طبق پیش‌بینی هواشناسی، سبب بارش باران و رگبار پراکنده و همچنین وزش باد نسبتاً شدید و بارش تگرگ به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان خواهد شد.

سامانه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که این توده هوای سرد و بارش‌زا تا پایان هفته نیز در استان سمنان استقرار خواهد داشت در نتیجه برای آسمان استان، افزایش ابر، رگبار پراکنده، بارش باران و تگرگ و مه آلودگی به خصوص در ارتفاعات و نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

آسمان استان سمنان تا روز جمعه که این سامانه کم فشار بارشی به مرور در سمت شرق از استان خارج شود، نیمه ابری همراه با افزایش ابر و بارش خواهد بود برای مرکز استان سمنان طی روز سه شنبه افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

در غرب صنعتی نیز شاهد ابرناکی آسمان، وزش باد نسبتاً شدید و بارش باران و رگبار پراکنده خواهیم بود همین وضعیت در مهدیشهر و شهمیرزاد هم به خصوص در بعد از ظهر امروز حاکم خواهد بود در ارتفاعات این شهرستان بارش برف و تگرگ پیش بینی می‌شود.

برای شاهرود افزایش ابر، رگبار و تگرگ و همچنین وزش باد شدید پیش بینی می شود همچنین در ارتفاعات شاهد مه آلودگی، کاهش دید افقی و احتمال لغزندگی راه‌ها و جاده‌ها وجود خواهد داشت وضعیتی مشابه که در دامغان و میامی هم شاهد آن خواهیم بود.

برای دامغان هم بارش، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دید به خصوص بعد از ظهر امروز و بامداد چهارشنبه پیش بینی می‌شود در میامی هم وزش باد شدید و بارش باران و رگبار پراکنده تا روز جمعه ادامه خواهد داشت در این مدت دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان چهار الی شش درجه سردتر نیز خواهد شد.