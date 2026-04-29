برداشت ۳۲۰ تن آلوچه و گوجه سبز از باغات مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم زارع خورمیزی با اعلام شروع عملیات برداشت گوجه سبز از اوایل فصل بهار افزود: با تلاش باغداران سخت‌کوش مهریز امسال محصولی با کیفیت مطلوب و بازارپسند روانه بازار مصرف شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مهریز با اشاره به شرایط مناسب آب‌ و هوایی در فصل رشد، اظهار داشت: با مدیریت صحیح باغداران، رعایت اصول فنی، تغذیه مناسب درختان و کنترل به‌ موقع آفات، شاهد بهبود کیفیت و عملکرد محصول در سطح باغات بوده‌ایم.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: به طور میانگین از هر هکتار باغات گوجه سبز در مهریز حدود ۶ تن محصول برداشت میشود که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار استان و ایجاد درآمد پایدار برای بهره‌برداران داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشت گوجه‌سبز در مهریز علاوه بر اصالت و قدمت بالا با ایجاد اشتغال مستقیم و فصلی، سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی بخش باغبانی این شهرستان دارد، همچنین کارشناسان جهادکشاورزی نیز با ارائه خدمات فنی، آموزشی و حمایتی، همواره در کنار باغداران منطقه حضور دارد.