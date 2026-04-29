  1. استانها
  2. یزد
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

برداشت ۳۲۰ تن آلوچه و گوجه سبز از باغات مهریز

برداشت ۳۲۰ تن آلوچه و گوجه سبز از باغات مهریز

یزد - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مهریز از برداشت ۳۲۰ تن گوجه‌ سبز از سطح ۵۳ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم زارع خورمیزی با اعلام شروع عملیات برداشت گوجه سبز از اوایل فصل بهار افزود: با تلاش باغداران سخت‌کوش مهریز امسال محصولی با کیفیت مطلوب و بازارپسند روانه بازار مصرف شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مهریز با اشاره به شرایط مناسب آب‌ و هوایی در فصل رشد، اظهار داشت: با مدیریت صحیح باغداران، رعایت اصول فنی، تغذیه مناسب درختان و کنترل به‌ موقع آفات، شاهد بهبود کیفیت و عملکرد محصول در سطح باغات بوده‌ایم.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: به طور میانگین از هر هکتار باغات گوجه سبز در مهریز حدود ۶ تن محصول برداشت میشود که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار استان و ایجاد درآمد پایدار برای بهره‌برداران داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشت گوجه‌سبز در مهریز علاوه بر اصالت و قدمت بالا با ایجاد اشتغال مستقیم و فصلی، سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی بخش باغبانی این شهرستان دارد، همچنین کارشناسان جهادکشاورزی نیز با ارائه خدمات فنی، آموزشی و حمایتی، همواره در کنار باغداران منطقه حضور دارد.

کد مطلب 6815030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها