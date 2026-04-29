استاندار اصفهان: بحران امروز سکوی پرتاب گردشگری فرداست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی میز گردشگری اصفهان با اشاره به انتشار گزارش‌هایی درباره این شهر در رسانه‌هایی چون نیویورک‌تایمز و واشینگتن‌پست اظهار کرد: دیده‌شدن ظرفیت‌های بی‌بدیل اصفهان در چنین تریبون‌هایی، شرایطی را رقم زده که در وضعیت عادی به‌سادگی قابل دستیابی نبود و باید از آن نهایت بهره را برد.

وی افزود: در دیدارهایی که اخیراً با خبرنگاران رسانه‌های خارجی داشتیم، تلاش شد نگاه صرفاً معطوف به آسیب‌ها، به سمت معرفی داشته‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی اصفهان هدایت شود تا تصویری واقعی و منصفانه از این شهر در افکار عمومی جهان شکل بگیرد.

تهدیدها می‌گذرند؛ آنچه می‌ماند میزان هوشمندی ماست

استاندار اصفهان با استناد به راهبرد شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها تصریح کرد: این مقطع زمانی با همه دشواری‌ها سپری خواهد شد، اما آنچه در حافظه تاریخی باقی می‌ماند، میزان بهره‌برداری ما از این فضا برای ارتقای جایگاه گردشگری کشور است.

مدیریت بحران، با مدیریت روزهای آرام متفاوت است

جمالی‌نژاد با انتقاد از رویکرد برخی مدیران در شرایط رکود گفت: واقعیت این است که تعدادی از مدیران، تنها برای شرایط عادی و آرام آموزش دیده‌اند، در حالی که امروز نیازمند مدیریتی فشرده، میدانی و خارج از روال‌های معمول هستیم.

وی ادامه داد: مدیریت در این مقطع شباهت زیادی به پیچیده‌ترین عملیات‌های دوران جنگ دارد؛ در چنین شرایطی باید افرادی در میدان باشند که توان و آمادگی چندبرابری برای اقدام و تصمیم‌گیری داشته باشند.

گردشگری دیگر تاب بروکراسی ندارد

استاندار اصفهان با اشاره به فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعت گردشگری تأکید کرد: شاغلان این حوزه دیگر توان تحمل بروکراسی‌های فرسایشی و مدیریت‌های تشریفاتی را ندارند و تداوم این روند، تهدیدی جدی برای بقای بنگاه‌های گردشگری است.

ورود قاطع دستگاه قضا؛ نقطه امید فعالان گردشگری

جمالی‌نژاد با استقبال از ورود جدی قوه قضاییه به مطالبات این بخش گفت: اولتیماتوم‌ها و نامه صریح دادستان کل کشور درباره لزوم اجرای مصوبات معطل‌مانده ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، پیام روشنی برای دستگاه‌های اجرایی دارد و می‌تواند بسیاری از گره‌های اجرایی را باز کند.

وی افزود: وقتی مدعی‌العموم با صراحت و قاطعیت پیگیر اجرای مصوبات است، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل دستگاه‌ها قابل قبول نیست.

مصوبات بدون اجرا، دردی را دوا نمی‌کند

استاندار اصفهان با اشاره به مطالبات گسترده فعالان گردشگری در شهرستان‌های مختلف اظهار کرد: در سفر اخیر به گلپایگان، با حجم بالایی از مشکلات و گلایه‌های جدی مواجه شدم که نشان می‌دهد صدها هزار نفر در این صنف، چشم‌انتظار خروجی عملیاتی جلسات و تصمیمات ما هستند.

وی خواستار بازنگری فوری در تمامی مصوبات اجرا نشده شد و تأکید کرد: هر مصوبه‌ای که در ستادها و نشست‌های گردشگری تصویب شده اما به مرحله اجرا نرسیده، باید بدون فوت وقت در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه برگزاری جلسات بدون نتیجه ملموس، اعتماد بدنه این صنعت را فرسوده می‌کند.

هم‌افزایی شرط عبور از دوران سخت است

جمالی‌نژاد با دعوت از دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی برای همکاری حداکثری گفت: اکنون زمان آن است که هر بخش، مسئولیت خود را به‌صورت جدی و هماهنگ ایفا کند تا بتوان با عبور موفق از این مقطع حساس، جان تازه‌ای به صنعت گردشگری اصفهان و کشور بخشید.