تولید مستندی درباره نقش زنان در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، تصویربرداری مستند «اسر روشنی» که از روز یازدهم اسفند ۱۴۰۴ در تهران شروع شد، به پایان رسیده و معصومه کیانی کارگردان، به تازگی تدوین این مستند را شروع کرده است.
کیانی درباره این فیلم گفت: با شروع جنگ، آنچه برایم مهم بود و به نظرم میآمد کمتر دیده میشود نقش و تاثیر زنان در این رویداد بود. جنگ، ظاهری مردانه دارد اما سهم زنان و کودکان در این رویداد کمتر از مردان نیست. در فیلم قبلی درباره جنگ ۱۲روزه به تاثیر کودکان از جنگ پرداختم و این بار، با آنچه در شهر و از روز نخست جنگ رمضان میدیدم، این حضور زنانه مهم بود که باید ثبت میشد.
وی افزود: تصویربرداری را از روز یازدهم اسفند ۱۴۰۴ شروع کردم. به دلیل شرایط با حامد باقری تنها (تصویربردار و صدابردار) کار را شروع کردیم، یک تیم کوچک که بتوانیم به سرعت خودمان را به محلهای حادثه برسانیم. تصویربرداری در شهر، بیمارستانها، محلهها ادامه پیدا کرد و ما ثبتکننده نقش و تلاش زنان در این بحران بودیم.
این کارگردان و پژوهشگر اظهار کرد: آنچه از سالهای جنگ هشت ساله باقی مانده و ما در دهه شصت و کودکی از تلویزیون میدیدیم توسط مردان ضبط و تولید شده، شاید به همین علت نقش زنان در آن دوره کمتر به چشم میآید. حضور فیلمسازان زن، در فضای جنگ کمک میکند از منظری غیر از نگاه مردان، این پدیده بررسی و تحلیل شود. ما در جنگ هشت ساله هم بسیار زنان امدادگر، پرستار و حتی رزمنده داشتیم که فراموش شدهاند، در جنگ رمضان حضور پرقدرت زنان در کادر درمان، هلال احمر و آتش نشانی، قابل ستایش است.
معصومه کیانی در جنگ ۱۲روزه مستند کوتاه «سکانس آخر» را کارگردانی کرده بود.
