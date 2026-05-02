داروی صرع به درمان آپنه خواب کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دریافتند که داروی سولتیام، وقفه‌های تنفسی را کاهش داده و سطح اکسیژن را در طول شب در افراد مبتلا به آپنه خواب متوسط تا شدید بهبود می‌بخشد.

این مطالعه شامل ۲۹۸ بزرگسال مبتلا به آپنه خواب از چهار کشور اروپایی بود. یک چهارم آنها دارونما دریافت کردند، در حالی که به بقیه دوزهای مختلفی از سولتیام داده شد.

نه شرکت‌کنندگان و نه محققان نمی‌دانستند چه کسی داروی واقعی را دریافت کرده است.

افرادی که دوزهای بالاتری از سولتیام دریافت کردند، در مقایسه با افرادی که دارونما مصرف می‌کردند، تا ۴۷٪ وقفه‌های تنفسی کمتری در طول خواب داشتند. محققان گزارش دادند که آنها همچنین سطح اکسیژن بهتری را در طول شب نشان دادند.

به نظر می‌رسد این دارو با بهبود کنترل بدن بر تنفس کمک می‌کند تا احتمال انسداد راه هوایی در طول خواب که علت اصلی آپنه انسدادی خواب است، کاهش یابد.

بیشتر عوارض جانبی گزارش شده در این مطالعه خفیف و موقت بودند.

«یان هدنر»، محقق ارشد و استاد ارشد پزشکی ریوی در دانشگاه گوتنبرگ سوئد، گفت: «این یافته‌ها می‌تواند دریچه ای به سوی گزینه‌های درمانی جدید باشد.»

او گفت: «ما مدت زیادی است که روی این استراتژی درمانی کار می‌کنیم و نتایج نشان می‌دهد که آپنه خواب می‌تواند با دارو تحت تأثیر قرار گیرد.»

هدنر افزود: «اکنون مشتاقانه منتظر مطالعات بزرگتر و طولانی‌تری هستیم تا مشخص شود که آیا این اثر در طول زمان پایدار است و آیا این درمان برای گروه‌های وسیع‌تری از بیماران ایمن است یا خیر.»

آپنه انسدادی خواب زمانی رخ می‌دهد که راه هوایی فوقانی در طول خواب به طور مکرر مسدود می‌شود و باعث مکث در تنفس و افت سطح اکسیژن می‌شود.

این وقفه‌ها می‌توانند خواب را در طول شب مختل کنند.

با گذشت زمان، آپنه خواب درمان نشده خطر مشکلات جدی سلامتی مانند فشار خون بالا، بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت نوع 2 را افزایش می‌دهد.

رایج‌ترین درمان امروزه استفاده از دستگاه فشار مثبت مداوم راه هوایی (CPAP) است. این دستگاه از یک ماسک برای باز نگه داشتن راه هوایی در طول خواب استفاده می‌کند.

اگرچه CPAP به خوبی کار می‌کند، بسیاری از بیماران در استفاده از آن مشکل دارند.

مطالعات نشان می‌دهد که بیش از نیمی از بیماران در عرض یک سال استفاده از CPAP را متوقف می‌کنند، اغلب به این دلیل که با ماسک احساس ناراحتی می‌کند یا خواب را مختل می‌کند.

سولتیام قبلاً در برخی کشورها به عنوان درمانی برای صرع دوران کودکی تأیید شده است. محققان اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌تواند به اولین دارویی تبدیل شود که مستقیماً آپنه خواب را درمان می‌کند یا خیر.

این دارو در ایالات متحده و کانادا به عنوان یک داروی تحقیقاتی در نظر گرفته می‌شود.