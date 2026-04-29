آماده باش اورژانس در جشن امام رضایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی گفت: ناوگان اورژانس استان تهران از ساعتی قبل از شروع تا پایان این مراسم در مسیر راهپیمایی مستقر هستند.

وی افزود: تعداد ۹۶ دستگاه شامل ۳۴ دستگاه آمبولانس، ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۴۶ دستگاه موتورلانس، یک دستگاه خودروی ارتباطات رادیویی سیار، ۳دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات، ۲ دستگاه خودرو درمانگاه سیار، یک دستگاه تعمیرگاه سیار و همچنین ۵ دستگاه خودرو فرماندهی عملیات در قالب ۲۵۰ نفر از کارشناسان عملیاتی اورژانس استان تهران در این مراسم آماده خدمت رسانی هستند.

توکلی با بیان اینکه از توان نیروهای اورژانس دونده در این مراسم استفاده خواهد شد، ادامه داد: هماهنگی لازم با دانشگاه های علوم پزشکی جهت آماده باش بیمارستان ها و مراکز درمانی صورت پذیرفته و مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس استان تهران، مرکز ارتباطات و اعزام و راهبری عملیات استان همراه با ۳۰۹ پایگاه های اورژانس استان تهران در آماده باش کامل جهت ارائه خدمت هستند.

وی گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه نیاز احتمالی می‌توانند با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند یا به اکیپ‌های مستقر در مراسم مراجعه کنند.