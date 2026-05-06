معرفی اعضای هیئت انتخاب و آثار بخش «سردار آسمانی» تئاتر مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، همزمان با معرفی محمود فرهنگ، رحمان هوشیاری و ابوالفضل همراه به عنوان هیئت انتخاب متون بخش «سردار آسمانی(تئاتر خیابانی)» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، آثار برگزیده و مشروط این بخش معرفی شدند.

هئیت انتخاب این بخش پس از بررسی ۳۱۶ طرح و ایده، ۷۴ اثر را بدون اولویت به عنوان آثار راه‌یافته به مرحله بازبینی بخش «سردار آسمانی» این دوره جشنواره معرفی کردند.

اسامی آثار به شرح زیر است:

- طرح «دوی استقامت» به نویسندگی و کارگردانی زهرا فرضعلی‌زاده از خلخال (اردبیل)

- طرح «خدمات پس از مرگ» به نویسندگی رضوان پارسا و کارگردانی صالح رشیدپور از یزد (یزد)

- طرح «در رو باز بذار مادر… میام» به نویسندگی و کارگردانی حسن رجب پورکماسی از گرگان (گلستان)

- طرح «ماکودکان این سرزمینیم» به نویسندگی و کارگردانی مریم رضازاده از نظرآباد (البرز)

- طرح «آدم آدم نیست» به نویسندگی فوآد ابراهیمیان و کارگردانی مرضیه درخشان‌نیا از همدان (همدان)

- طرح «حبیب» به نویسندگی و کارگردانی ندا حبیبی از زاهدان (سیستان و بلوچستان)

- طرح «مدرسه‌ی همه ما» به نویسندگی و کارگردانی رضوان پارسا از یزد (یزد)

- طرح «بازی کلمات» به نویسندگی حسین ابراهیمی و کارگردانی احسان محمدیان از بیرجند (خراسان جنوبی)

- طرح «مرغ عروسی و عزا» به نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی ایمان امیراحمدی از محلات (مرکزی)

- طرح «ایستادن» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کشمیری از بجنورد (خراسان شمالی)

- طرح «آنچه تو می‌دانی» به نویسندگی و کارگردانی سعید خاک‌پور از ارومیه (آذربایجان غربی)

- طرح «خانم اجازه ما» به نویسندگی مصطفی جعفری خوزانی و کارگردانی مریم دوستی ایرانی از اصفهان (اصفهان)

- طرح «پرندگان درختان زیتون» به نویسندگی و کارگردانی روح‌الله آریس از کرمان (کرمان)

- طرح «طالع طلا» به نویسندگی و کارگردانی فرشته جعفری از زنجان (زنجان)

- طرح «بودن با نبودن» به نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی علیرضا تاجیک از ورامین (تهران)

- طرح «به رنگ ارغوان» به نویسندگی مهدی کشمیری و کارگردانی مهدی فخرایی از جاجرم (خراسان شمالی)

- طرح «شیرک منهای دو» به نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی آدینه رحیم‌نژاد از اصفهان (اصفهان)

- طرح «صدای انفجار» به نویسندگی کورش نیک‌پیام و کارگردانی احمد صیدال تدوئی از باغ ملک (خوزستان)

- طرح «چند حرامزاده در یک تن» به نویسندگی و کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان (اصفهان)

- طرح «چهارده صفر پنج» به نویسندگی امین پورمند و با کارگردانی امید پورمند از اصفهان (اصفهان)

- طرح «رطب» به نویسندگی و کارگردانی سید مصطفی مقیمی از قم (قم)

- طرح «کوچکتر از نخل به بلندای آسمان» به نویسندگی و کارگردانی ایوب رحیمی از میناب (هرمزگان)

- طرح «شرح شش» به نویسندگی آرزو بهرامی و کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان (اصفهان)

- طرح «وطن تنم» به نویسندگی کاظم ارجمندنیا و کارگردانی زینب محمدی از عسلویه (بوشهر)

- طرح «به دنبال سردار» به نویسندگی کورش نیک‌پیام و کارگردانی محمد رضا زنگنه از تربت حیدریه (خراسان جنوبی)

- طرح «کله زرد و کله آبی» به نویسندگی و کارگردانی حسام‌الدین خالقی از یزد (یزد)

- طرح «فرشته‌های میناب» به نویسندگی مصطفی بوعذار و کارگردانی معصومه عموری از اهواز (خوزستان)

- طرح «گوشه دلم کفتر پر می‌زنه» به نویسندگی سعید خیرالهی و کارگردانی حمیدرضا ارجمندی از ایلام (ایلام)

- «به تهران خوش آمدید» به نویسندگی حامد مربوط صادق و کارگردانی ایوب ماسوری از خرم آباد (لرستان)

- طرح «آخرین نبرد» به نویسندگی عباس جانفدا و کارگردانی فرزانه فاطمی از قوچان (خراسان رضوی)

- طرح «شیر سنگی» به نویسندگی مصطفی جعفری خوزانی و کارگردانی ابراهیم سرشوق از خمینی شهر (اصفهان)

- طرح «به وقت میناب ۱۰:۳۰» به نویسندگی عباس قاسمی و کارگردانی علیرضا قاسمی از بناب (آذربایجان ِغربی)

- طرح «تابلوی علی» به نویسندگی و کارگردانی اکبر قهرمانی از پرند (تهران)

- طرح «گمشده» به نویسندگی و کارگردانی محمد صالح آهنگر از کرج (البرز)

- طرح «شجره طیبه» به نویسندگی آمنه پورحسینی و کارگردانی پژمان مهراب‌پور از خرمشهر (خوزستان)

- طرح «لاشخوران ساکت» به نویسندگی و کارگردانی فرهاد قانعی‌فر از اصفهان (اصفهان)

- طرح «آخرین نبرد» به نویسندگی عباس جانفدا و کارگردانی طاهره بهرامی نهادفر از تهران (تهران)

- طرح «به تهران خوش آمدید» به نویسندگی حامد مربوط صادق و کارگردانی محمد یوسفی‌زاده از مرند (آذربایجان شرقی)

- طرح «پایان سکوت کاشی‌ها» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا شمس از اصفهان (اصفهان)

- طرح «طبقه هفتم زیرزمین» به نویسندگی امیر امینی و کارگردانی آنیتا شمس از اصفهان (اصفهان)

- طرح «از غزه تا میناب» به نویسندگی و کارگردانی رضا محمدخانی از ارومیه (آذربایجان غربی)

- طرح «موشک صورتی» به نویسندگی و کارگردانی سیده بهار امامی از فال (فارس)

- طرح «بخاطر یوسف» به نویسندگی مهدی فتحی و کارگردانی مریم رضازاده از نظرآباد (البرز)

- طرح «تنها مثل یک نفر» به نویسندگی و کارگردانی علی گلستانی از قوچان (خراسان رضوی)

آثار مشروط‌

- طرح «طبق» به نویسندگی و کارگردانی داوود قیزقلعه لوی اقدم از خوی (آذربایجان غربی)

- طرح «سه کاف» به نویسندگی ندا حبیبی و کارگردانی روح الله کیخا شهری از زاهدان (سیستان و بلوچستان)

- طرح «یک قدم تا گل» به نویسندگی و کارگردانی حمید ناطقی و محمد مهدی کریمی از ساری (مازندران)

- طرح «دوازده روزه عاشقی» به نویسندگی و کارگردانی کاظم ارجمندنیا از بوشهر (بوشهر)

- طرح «نسخه‌خوان» به نویسندگی و کارگردانی مجید خسروان از تهران (تهران)

- طرح «من...تو...او...ما» ‌به نویسندگی سید مهرداد کاوسی حسینی و کارگردانی احسان زین‌الدینی از کرمانشاه (کرمانشاه)

- طرح «خط باریک قرمز» به نویسندگی و کارگردانی یحیی باوی از بندرماهشهر (خوزستان)

- طرح «نقل مقاومت جنوب» به نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا محمدی‌نژاد از بندر گناوه (بوشهر)

- طرح «رهبر شهیدم» به نویسندگی مبینا کشتکار و کارگردانی سامیه کیانی از بوشهر (بوشهر)

- طرح «ختم دل آشوبه ها» به نویسندگی و کارگردانی نسا بخشی از تهران (تهران)

- طرح «به کدامین گناه!؟» به نویسندگی و کارگردانی عاطفه نقوی از اصفهان (اصفهان)

- طرح «ناوچه دنا» به نویسندگی و کارگردانی مهدیه (مینا) اخوان از کرمان (کرمان)

- طرح «کاوه اصفهانی» به نویسندگی محمد کراچیان و فاطمه کراچیان و کارگردانی محمد کراچیان از اصفهان (اصفهان)

- طرح «کتونی» به نویسندگی و کارگردانی بهنام کاوه از آبادان (خوزستان)

- طرح «میانِ آتش و خاکستر» به نویسندگی شهرام سلطانی و کارگردانی آتنا فارسیجانی از اراک (مرکزی)

- طرح «بیسیم‌چی» به نویسندگی و کارگردانی سعید بادینی از زاهدان (سیستان و بلوچستان)

- طرح «ضایعات جنگی» به نویسندگی بهنام میرزایی و کارگردانی نیما میرزایی از همدان (همدان)

- طرح «برنو» به نویسندگی و کارگردانی سیدحسام‌الدین شریعتمداری ازبروجرد (لرستان)

- طرح «یادگاری برای پسرم» به نویسندگی و کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر (همدان)

- طرح «ضربان» به نویسندگی سعید یزدانی و ویدا موسوی و کارگردانی سعید یزدانی از اصفهان (اصفهان)

- طرح «برای خودم دار می‌بافم» به نویسندگی محمد کراچیان و فاطمه کراچیان و کارگردانی فاطمه کراچیان از اصفهان (اصفهان)

- طرح «میان آتش و خاکستر» به نویسندگی شهرام سلطانی و کارگردانی عبدالرضا فتحی از دلیجان (اصفهان)

- طرح «شرمین بو» به نویسندگی محسن کولیوندی و مصطفی کولیوندی و کارگردانی مصطفی کولیوندی از ایلام (ایلام)

- طرح «او پهلوانه اکبره» به نویسندگی افشین سلطانی و کارگردانی هاجر جمور از کرمانشاه (کرمانشاه)

- طرح «رویای صورتی تسنیم» به نویسندگی و کارگردانی حسین نادری از تهران (تهران)

- طرح «معمار سیاست، راوی ایثار» به نویسندگی و کارگردانی امیر امینی از لاهیجان (گیلان)

- طرح «پرچمدار» به نویسندگی و کارگردانی مختار محمدی از مریوان (کردستان)

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی (https://moghavemattheater.ir) مراجعه کرده یا با شماره (۸۸۷۴۱۴۲۷) با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.