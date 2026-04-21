حمایت از زنجیره تأمین مرغ در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی انعقاد قرارداد تولید مرغ فی مابین اتحادیه مرغداران گوشتی استان فارس با اداره کل پشتیبانی امور دام فارس با اشاره به نقش اتحادیه ها به‌ عنوان نماینده واقعی تولیدکنندگان استان، گفت: همکاری با وزارتخانه و انعقاد قراردادهای تولیدی باید به‌ گونه‌ای باشد که هم منافع تولیدکنندگان حفظ شود و هم فعالیت‌ ها از نظر مالی و حقوقی پایدار بماند.

بهجت حقیقی با بیان اینکه حمایت از تأمین نهاده، سرمایه در گردش و استمرار تولید ضرورت دارد افزود: در شرایط بحرانی تولید و تأمین غذا اهمیت حیاتی دارد و برای پیشبرد امور همکاری و هم‌ افزایی میان دستگاه ها و تولید کنندگان ضروری است.