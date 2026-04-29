سوئد: آمریکا در تقابل با ایران فاقد یک راهبرد منسجم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد امروز چهارشنبه در ادامه موج فزاینده انتقادات اروپایی‌ ها به واشنگتن در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد که به نظر می‌ رسد واشنگتن فاقد یک راهبرد منسجم در جنگ خود با ایران است.

نخست وزیر سوئد در گفتگو با رادیو سوئد در این خصوص ادامه داد که هنوز مشخص نیست واشنگتن چگونه قصد دارد به هدف اعلام شده خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌ های هسته‌ ای دست یابد.

کریسترسون سپس با زیر سوال بردن رویکرد آمریکا گفت: در حال حاضر، من در تلاش برای دیدن هرگونه راهبرد منسجم در پشت این موضوع هستم.

به گزارش آناتولی، اظهارات «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد در حالی مطرح می شود که سایر رهبران اروپایی نیز نگرانی خود را در مورد جهت درگیری اشتباه ترامپ ابراز کرده‌اند. روز دوشنبه، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، آمریکا را به دلیل نداشتن «راهبرد خروج» در جنگ علیه ایران مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که واشنگتن در جریان مذاکرات با تهران «تحقیر» شده است. پیش از این، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه خواستار رویکردی جدی‌ تر و منسجم‌ تر شده و گفته بود: این یک نمایش نیست. ما در مورد جنگ و صلح و زندگی زنان و مردان صحبت می‌کنیم و شاید شما نباید هر روز صحبت کنید. فقط باید بگذارید اوضاع آرام شود.