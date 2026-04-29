به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان توانیر گفت: با توجه به ناترازی برق که در فصل تابستان اتفاق میافتد، امسال برنامههایی برای صرفهجویی هم در بخش خانگی، تجاری، کشاورزی و هم در بخش اداری تهیه شده است. بر اساس این برنامه تعرفه برق نیم درصد کل مشترکان که بسیار بد مصرف هستند به میزان ۴۰ تا ۴۵ برابر مشترکانی است که در الگو مصرف میکنند.
یاقوتی گفت: برای مصرف بهینه برق، مشوقهایی در نظر گرفتهایم که این تشویقها گسترده، کاربردی و جذاب است، و عمدتاً برای صرفهجویی در فصل گرم سال و اوج مصرف برق در نظر گرفته شده است.
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان توانیر کسانی که از ژنراتور برق استفاده کنند و بخشی از برق خود را از آن تامین کنند، برای هر کیلووات ساعت ۲۰۰۰ تومان از آنها خریداری میکنیم، در حالی که میانگین قیمت برق که به آنها میدهیم، سال قبل ۵۰۰ تومان بوده، یعنی هر کیلووات ساعت را ۴ برابر خریداری میکنیم.
وی گفت: برای مشترکان تجاری هم اگر از ژنراتور برق استفاده کنند، متناسب با تعرفه از قبض برق آنها کم میکنیم. به گفته مدیرکل مدیریت انرژی مشترکان توانیر، بخش اداری نیز امسال ملزم شدند، در ساعت اداری ۲۰ درصد از مصرف برق خود و بعد از ساعت ۱۳ به میزان ۷۰ درصد از برق خود را کاهش دهند.
یاقوتی با بیان اینکه در فصل گرم سال، بخش عمده مصرف مربوط به مشترکان برق خانگی است، گفت: برای بخش خانگی تشویقهای گوناگونی در نظر گرفتهایم، برای آنهایی که در الگوی خود مصرف کنند، تشویقهایی در نظر گرفته شده است، اما آنهایی که الگوی نامتعارفی دارند، به میزان ۵ برابر تعرفه معمولی از آنها دریافت میکنیم
یاقوتی البته این را هم گفت: کل کسانی که خارج از الگوی متعارف، مصرف برق دارند، به میزان نیم درصد کل مشترکان هستند که تعرفه آنها به میزان ۴۰ تا ۴۵ برابر مشترکانی است که در الگو مصرف میکنند.
یاقوتی گفت: یکی از سیاستهای ما محدودسازی برق برای مشترکان پر مصرف است که باید در مصرف خود بازنگری کنند، یا اینکه بخشی از برق مورد نیاز خود را از پنلهای خورشیدی تهیه کنند.
به گفته مدیرکل مدیریت انرژی مشترکان توانیر، برای بخش کشاورزی در ۵ ساعت ظهر یعنی از ساعت ۱۱ تا ۱۸ اگر از برق چاههای کشاورزی استفاده نکنند، قبض آنها بخشوده میشود و اگر با ما همکاری کنند، به ازای هر کیلووات ساعتی که صرفهجویی انجام دهند، به اندازه ۱۷ برابر پول برق خود تشویق میشوند.
وی با بیان اینکه اولویت شبکه برق با مشترکان خانگی است، گفت: این بخش از مشترکان در عین حال، قابلیت جابجایی در مصرف برق خود از ساعت اوج به ساعات غیر اوج یا از روزهای اوج به روزهای غیر اوج و حتی فصل غیر اوج دارد.
نظر شما