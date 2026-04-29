به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: در روزهای جنگ نیز شهرداریها در خط مقدم بودند و مهمترین مسوولیت را در زیر بمباران در خدمت رسانیها برعهده داشتند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در ارائه آمار خسارات جنگ و بازسازی ها باید محتاط باشیم تا خوراک اطلاعاتی برای دشمن فراهم نشود.
وی با اشاره به اهمیت شوراها عنوان کرد: تشکیل شوراها تدبیر امام راحل بود البته شورا هنوز به جایگاه شایسته نرسیدهاست.
چمران اضافه کرد: بخش مهمی از مسوولیتهای دولت بر عهده شوراها و مدیریت شهری قرار گرفته است و در این ۶ دوره تحول شگرفی در شهرها و روستاها بوجود آمده است.
