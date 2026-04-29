  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

چمران: شهرداری‌ها در خط مقدم بازسازی تخریب‌های ناشی از جنگ هستند

مشهد- رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در موضوع بازسازی تخریب‌های ناشی از جنگ شهرداری‌ها نقش مهمی برعهده دارند و باید با قوت در این حوزه تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: در روزهای جنگ نیز شهرداری‌ها در خط مقدم بودند و مهمترین مسوولیت را در زیر بمباران در خدمت رسانی‌ها برعهده داشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در ارائه آمار خسارات جنگ و بازسازی ها باید محتاط باشیم تا خوراک اطلاعاتی برای دشمن فراهم نشود.

وی با اشاره به اهمیت شوراها عنوان کرد: تشکیل شوراها تدبیر امام راحل بود البته شورا هنوز به جایگاه شایسته نرسیده‌است.

چمران اضافه کرد: بخش مهمی از مسوولیت‌های دولت بر عهده شوراها و مدیریت شهری قرار گرفته است و در این ۶ دوره تحول شگرفی در شهرها و روستاها بوجود آمده است.

کد مطلب 6815358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها