به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: در روزهای جنگ نیز شهرداری‌ها در خط مقدم بودند و مهمترین مسوولیت را در زیر بمباران در خدمت رسانی‌ها برعهده داشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در ارائه آمار خسارات جنگ و بازسازی ها باید محتاط باشیم تا خوراک اطلاعاتی برای دشمن فراهم نشود.

وی با اشاره به اهمیت شوراها عنوان کرد: تشکیل شوراها تدبیر امام راحل بود البته شورا هنوز به جایگاه شایسته نرسیده‌است.

چمران اضافه کرد: بخش مهمی از مسوولیت‌های دولت بر عهده شوراها و مدیریت شهری قرار گرفته است و در این ۶ دوره تحول شگرفی در شهرها و روستاها بوجود آمده است.