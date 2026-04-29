به گزارش خبرگزاری مهر،محمد مهدی احمدی اظهار کرد: مجموعههایی از جمله چاپخانهها، کتابفروشیها، تالارها و گالریهایی که دچار خسارت شدهاند، احصا و برای بررسی و تأمین حمایتهای لازم به مراجع ذیربط معرفی شدهاند تا بخشی از خسارات آنها جبران شود.
مشاور عالی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر حمایت از هنرمندان آسیبدیده خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بررسی راهکارهایی از جمله ارائه تسهیلات از طریق صندوقهای حمایتی است تا بخشی از مشکلات اقتصادی هنرمندان به ویژه در حوزههایی مانند هنرهای نمایشی و موسیقی، کاهش یابد.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و بروز بحرانهای اجتماعی، نقش فرهنگ و هنر را در تقویت تابآوری جامعه بسیار مهم دانست و گفت: یکی از مهمترین راهکارها برای عبور از بحرانها، افزایش تابآوری اجتماعی است و حوزه فرهنگ و هنر میتواند در این مسیر نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
احمدی ادامه داد: برگزاری برنامههای هنری در حوزههایی همچون هنرهای نمایشی، موسیقی و هنرهای تجسمی، همچنین توسعه فعالیتهای فرهنگی نظیر نمایشگاههای کتاب و حمایت از نشر، از جمله اقداماتی است که با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت روحیه عمومی در دستور کار قرار دارد.
مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به هدف سفر خود اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهصورت مستمر در مناسبتهای مختلف، بازدیدهایی از استانها انجام میدهد تا ضمن آگاهی از روند فعالیتها، از نزدیک در جریان مسائل و نیازهای همکاران قرار گیرد. این سفر نیز علاوه بر توفیق زیارت، با هدف بررسی وضعیت زیرساختهای فرهنگی و هنری استان انجام شد.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در راهاندازی ساختمان جدید پردیس فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: این مجموعه با طراحی متناسب با فضای هنری، محیطی آرام و مطلوب برای فعالیتهای فرهنگی و هنری فراهم کرده و نسبت به ساختمان قبلی، شرایط بهتری برای ارتباط جامعه هنری ایجاد شده است.
احمدی با تأکید بر رویکرد حمایتی وزارتخانه بیان کرد: تلاش میکنیم در کنار بررسی فعالیتها، مسائل و مشکلات احتمالی نیز احصا شود تا در حد توان، حمایتهای لازم از سوی وزارتخانه صورت گیرد.
مشاور عالی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت زیاد هنرمندان خراسان رضوی گفت: هنرمندان این استان همواره نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ کشور داشتهاند و انتظار میرود با تداوم فعالیتهای فرهنگی و هنری، در تقویت تابآوری جامعه بیش از پیش نقشآفرینی کنند.
نظر شما