به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه، گزارشی مبنی بر واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی در محور دورود به ازنا، حوالی روستای دربند، از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان لرستان به پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای اباذر اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی امداد و نجات پایگاه جاده‌ای اباذر به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی اولیه، عملیات رهاسازی آغاز شد.

آتش‌سوزی تریلی و تلاش برای مهار حریق

همزمان با عملیات رهاسازی، نیروهای امدادی برای مهار آتش‌سوزی خودرو نیز اقدامات لازم را انجام دادند.

متأسفانه در این حادثه، راننده تریلی در دم جان باخت.

پیکر متوفی پس از رهاسازی، با رعایت کامل شئونات شرعی و اسلامی تحویل عوامل شهرداری شد.