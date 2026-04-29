احمد بابایی، شاعر در حاشیه اجتماع بزرگ امامرضاییها در گفتوگو با مهر اظهار کرد: اگر شگفتزده شوم، امر عجیبی نیست، چراکه در این دو ماه صحنههایی میان مردم دیدهام که در عمرم ندیده بودم. در این مدت سعی کردم در میان مردم حضور داشته باشم و آنچه میگویم، بر اساس همین مشاهدات است.
وی افزود: این شگفتزدگی زمانی برایم معنا پیدا کرد که رهبر جدید در نخستین پیام خود به آیهای از قرآن استناد کردند و از مردم بهعنوان «آیه» یاد کردند؛ آیه یعنی معجزه. پیش از این میگفتیم مردم معجزه میکنند، اما امروز وقتی به مردم نگاه میکنیم، آنها خودِ معجزه هستند.
این شاعر ادامه داد: به نظر من خداوند خود را از طریق مردم به ما نشان میدهد و تمام غبارها و کدورتهایی که ذهن انسان را دربر میگیرد، بهدست همین مردم کنار زده میشود.
وی بیان کرد: فکر میکنم آیندهای متفاوت و شگفتانگیز در انتظار ایران است؛ آیندهای که شاید فراتر از رفاه مادی باشد. مردمی که امروز میبینیم در حال فروریختن یخهایی هستند که طی ۳۰ یا ۴۰ سال میان جریانها و گروههای مختلف ایجاد شده بود.
بابایی با بیان اینکه این تحول فراتر از مسائل معمول است، متذکر شد: به نظر میرسد بسیاری از غبارها کنار رفته و مردم دوباره متوجه عظمت و دوستداشتنی بودن ایران شدهاند.
وی افزود: مردم باید یکدیگر را دوست داشته باشند و بدانند که جز خودشان و خدا کسی به کمکشان نخواهد آمد. ایران سالها تحت فشار بوده است اما امروز مردم در حال بازشناسی و بازکشف این سرزمین هستند.
این شاعر در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و آیندهای رقم بخورد که هیچکس جرأت نگاه چپ به این ایران عزیز را نداشته باشد.
