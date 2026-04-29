به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یاتا، ویلی والش، مدیرکل انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، هشدار داد که در ماه‌های آینده ممکن است در مناطقی که وابستگی بالایی به تأمین سوخت از خلیج فارس دارند ــ به‌ویژه در آسیا و اروپا ــ کمبودهایی در عرضه سوخت ایجاد شود.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: افزایش قابل‌توجه هزینه سوخت جت به‌طور فزاینده‌ای در قیمت بلیت‌های هواپیما منعکس شده است.

یاتا همچنین اعلام کرد با وجود اختلال‌های ایجادشده در خاورمیانه، تقاضا برای سفرهای هوایی در ماه مارس همچنان روندی صعودی داشته است.

بر اساس داده‌های این نهاد، ترافیک هوایی بین‌المللی در خاورمیانه حدود ۶۱ درصد کاهش یافته، اما در مجموع رشد تقاضای جهانی را تنها به ۲.۱ درصد محدود کرده است.

والش در ادامه گفت: خارج از خاورمیانه، تقاضا برای سفرهای هوایی حدود ۸ درصد افزایش یافته است.

او همچنین اظهار کرد که در حال حاضر انتظار می‌رود فصل تابستان پیش رو مانند سال‌های گذشته یکی از دوره‌های پرتقاضا برای سفرهای هوایی باشد.

مدیرکل یاتا تأکید کرد: این موضوع خبر مثبتی است، اما در عین حال تاب‌آوری شرکت‌های هواپیمایی در حال آزموده شدن است و تثبیت عرضه و قیمت سوخت از اهمیت حیاتی برخوردار است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اخیراً هشدار داده کشورهای اروپایی ممکن است در هفته‌های آینده با کمبود سوخت جت مواجه شوند؛ چراکه عرضه از خاورمیانه در پی حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و بسته شدن تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته است.