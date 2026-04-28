افت ۷.۳ درصدی فروش جهانی تویوتا در مارس ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت تویوتا موتورز اعلام کرد فروش جهانی این خودروساز در ماه مارس برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است.

بر اساس آمار منتشرشده، فروش جهانی تویوتا در این ماه با افت ۷.۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۹۷ هزار و ۸۷۱ دستگاه رسید. فروش این شرکت در خاورمیانه نیز با کاهش ۳۲.۳ درصدی به حدود ۳۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه محدود شد. صادرات خودرو از ژاپن به خاورمیانه نیز ۴۶.۶ درصد کاهش یافت و به ۱۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید.

گزارش‌ها نشان می‌دهد انسداد تنگه هرمز از هفته نخست مارس و همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی، موجب توقف تردد کشتی‌ها در این مسیر راهبردی شده است. این گذرگاه محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت جهان است و اختلال در آن زنجیره تأمین خودروسازان ژاپنی را با مشکل مواجه کرده است.

شرکت‌های بزرگ کشتیرانی فعالیت خود در این منطقه را متوقف کرده‌اند و افزایش هزینه بیمه‌های ریسک جنگی، حمل‌ونقل خودرو و قطعات را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. این وضعیت ارسال خودروهای کامل و قطعات یدکی به بنادر مهمی مانند جبل‌علی و دمام را متوقف کرده است.

تویوتا برای مدیریت شرایط، تولید برخی مدل‌های صادراتی به خاورمیانه از جمله لندکروزر را کاهش داده است. این شرکت در ماه‌های مارس و آوریل به ترتیب حدود ۲۰ هزار و ۱۸ هزار دستگاه از تولید خود کاسته است.

در پی کاهش عرضه، نمایشگاه‌های تویوتا در کشورهایی مانند عربستان و امارات با کمبود خودرو مواجه شده‌اند. افزایش قیمت سوخت و شرایط جنگی نیز سبب شده بخشی از مشتریان به سمت خودروهای چینی با قیمت‌های ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر و امکانات بیشتر حرکت کنند.

تویوتا اعلام کرده است بین ماه‌های مه تا نوامبر ۲۰۲۶ حدود ۳۸ هزار دستگاه از تولید خود در خارج از ژاپن خواهد کاست تا با افت تقاضا و افزایش هزینه‌های سوخت سازگار شود.

تحلیلگران هشدار داده‌اند در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، قیمت نفت ممکن است به بیش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد و فشار بیشتری بر هزینه تولید و زنجیره تأمین صنعت خودرو وارد کند.