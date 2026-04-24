دری: ایران پایگاه فرهنگ قرآن و کانون فرهنگ اسلامی در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه اراک اظهار کرد: حفظ حق حاکمیت ایران در خلیج فارس، حقی قانونی و بین‌المللی است و ملت ایران در این چارچوب بر تأمین امنیت ملی، صیانت از محیط‌زیست و پایداری سرزمینی خود تأکید دارد.

وی افزود: ملت ایران با اتکا به هدایت‌های مقام معظم رهبری و اقتدار نیروهای مسلح، بر حقوق حقه خود پای فشرده و در مسیر تحقق اهداف خود استوار ایستاده است.

امام جمعه اراک تصریح کرد: صنایع موشکی و پهپادی کشور از عوامل اصلی تقویت توان و اقتدار جمهوری اسلامی به‌شمار می‌روند.

وی ادامه داد: ایران، سرزمین اهل بیت(ع) و پایگاه فرهنگ قرآن و عترت، با فرا رسیدن دهه کرامت، مسئولیت‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی به مردم را دوچندان می‌نماید.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: در دهه کرامت، با تاسی به سیره امام رضا(ع)، باید در ترویج معارف اهل بیت(ع) و خدمت‌رسانی به نیازمندان، وظایف فرهنگی خود را به شایستگی انجام داد.

خطیب جمعه اراک افزود: ایران، کانون فرهنگ اسلامی و مرکز گسترش تمدن قرآنی و مهدوی، با هدایت تعالیم اهل بیت(ع)، نقش محوری در تحولات منطقه‌ای ایفا می‌کند و پیام این مکتب را روشن‌تر از پیش به ملت‌ها می‌رساند.

وی بیان کرد: ثبت‌نام بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران برای دفاع از جمهوری اسلامی، گواه استواری این ملت بر آرمان‌های علوی، فاطمی، حسینی و امام راحل است.

آیت الله دری گفت: این مقاومت مردانه در برابر دشمنان، نعمتی الهی و شایسته شکرگزاری است.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران، معادله‌ وابستگی و انفعال بیش از ۸۰ ساله منطقه در برابر اسرائیل و آمریکا را دگرگون ساخت و اقتدار ایران را در مقابل این قدرت‌ها به جهانیان نمایان کرد.