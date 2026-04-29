هشدار پوتین به ترامپ درباره عواقب تجاوز مجدد به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز به صورت تلفنی یک‌ونیم ساعت گفتگو کردند.

در این گفتگو پوتین به ترامپ اعلام کرد که تصمیم برای تمدید آتش‌بس ایران «درست» بود و «باید فرصتی برای مذاکره فراهم کرد»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین هشدار داد که اگر آمریکا و اسرائیل «بار دیگر به اقدامات تهاجمی متوسل شوند»، عواقب وخیمی برای منطقه و جهان در پی خواهد داشت.

به نوشته راشاتودی پوتین و ترامپ در این تماس تلفنی «ارزیابی‌های اساساً مشابهی از رفتار رژیم کی‌یف ابراز کردند» و زلنسکی «با حمایت اروپایی‌ها، سیاست طولانی‌کردن جنگ را دنبال می‌کند»

راشاتودی همچنین افزود که ترامپ در این گفتگوی تلفنی گفته است که «توافقی که به جنک پایان دهد، نزدیک است».