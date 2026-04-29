۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

هشدار پوتین به ترامپ درباره عواقب تجاوز مجدد به ایران

هشدار پوتین به ترامپ درباره عواقب تجاوز مجدد به ایران

روسای جمهور آمریکا و روسیه امروز به صورت تلفنی یک‌ساعت و نیم گفتگو کردند و پوتین به ترامپ درباره عواقب تجاوز مجدد به ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز به صورت تلفنی یک‌ونیم ساعت گفتگو کردند.

در این گفتگو پوتین به ترامپ اعلام کرد که تصمیم برای تمدید آتش‌بس ایران «درست» بود و «باید فرصتی برای مذاکره فراهم کرد»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین هشدار داد که اگر آمریکا و اسرائیل «بار دیگر به اقدامات تهاجمی متوسل شوند»، عواقب وخیمی برای منطقه و جهان در پی خواهد داشت.

به نوشته راشاتودی پوتین و ترامپ در این تماس تلفنی «ارزیابی‌های اساساً مشابهی از رفتار رژیم کی‌یف ابراز کردند» و زلنسکی «با حمایت اروپایی‌ها، سیاست طولانی‌کردن جنگ را دنبال می‌کند»

راشاتودی همچنین افزود که ترامپ در این گفتگوی تلفنی گفته است که «توافقی که به جنک پایان دهد، نزدیک است».

کد مطلب 6815519

