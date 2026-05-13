  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۷

روسیه: سفر رئیس جمهوری آمریکا به مسکو در دستور کار نیست

روسیه: سفر رئیس جمهوری آمریکا به مسکو در دستور کار نیست

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد که در حال حاضر، سفر رئیس جمهوری آمریکا به مسکو در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کرملین در حال تدارک سفر رئیس جمهوری آمریکا به روسیه است، گفت که در حال حاضر برنامه‌ای برای سفر دونالد ترامپ به مسکو وجود ندارد.

پیشتر، ترامپ سفر به روسیه در سال جاری را در راستای تلاش برای حل مناقشه اوکراین محتمل دانست.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، روابط مسکو و واشنگتن بهتر شده است. باوجود بهبود روابط، مسائل حل نشده گذشته بین دو کشور همچنان راه را برای توسعه روابط مسدود کرده است.

کد مطلب 6828477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه