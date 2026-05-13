روسیه: سفر رئیس جمهوری آمریکا به مسکو در دستور کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کرملین در حال تدارک سفر رئیس جمهوری آمریکا به روسیه است، گفت که در حال حاضر برنامه‌ای برای سفر دونالد ترامپ به مسکو وجود ندارد.

پیشتر، ترامپ سفر به روسیه در سال جاری را در راستای تلاش برای حل مناقشه اوکراین محتمل دانست.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، روابط مسکو و واشنگتن بهتر شده است. باوجود بهبود روابط، مسائل حل نشده گذشته بین دو کشور همچنان راه را برای توسعه روابط مسدود کرده است.