به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهرشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دشتی با اشاره به شرایط فعلی کشور، تدوین سند توسعه را ضروری دانست و اظهار کرد: سند توسعه شهرستان در چارچوب فعالیت های کمیته برنامه‌ریزی تهیه می‌شود و دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود را منطبق با این سند پیش ببرند تا فصل مشترک همه اقدامات، برنامه ریزی و برنامه محوری قرار گیرد.



فرماندار دشتی تأکید کرد: این سند باید بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های واقعی شهرستان تدوین شود و ضروری است همه بخش‌ها و حوزه‌ها در چارچوب این سند برنامه‌ریزی کنند تا خروجی آن شمولیت و جامعیت شهرستان باشد تا رضایتمندی مردم حاصل شود.



مقاتلی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم گفت: اولویت دولت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و امکان تعریف پروژه جدید وجود ندارد. در سال جاری نیز به احتمال زیاد هیچ پروژه جدیدی آغاز نخواهد شد و تمرکز بر پروژه‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند.



فرماندار دشتی افزود: برای پروژه‌های عمرانی باید برنامه زمان‌بندی مشخص تدوین شود و دستگاه‌ها مطابق این زمان‌بندی نسبت به ارائه گزارش و انجام بازدیدها اقدام کنند.



وی با قدردانی از برخی مدیران که با وجود محدودیت‌ها پروژه‌های عمرانی را به سرانجام رسانده‌اند، گفت: تلاش این مدیران در شرایط سخت اقتصادی قابل تقدیر است.



مقاتلی همچنین بر ضرورت افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: افزایش نیروی انسانی در ادارات امکان‌پذیر نیست و هرگونه جذب تنها از طریق آزمون انجام خواهد شد.



فرماندار دشتی با اشاره به برنامه ریزی برای تمرکز بر پروژه های ویژه هفته دولت، از دستگاه های اداری شهرستان خواست به فوریت نسبت به اعلام پروژه هایی که در هفته دولت قابلیت بهره برداری دارند اقدام کنند تا برنامه ریزی ها مطابق با واقعیات موجود باشد.